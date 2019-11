La UCR se diferencia del Gobierno y habla de "golpe de Estado" en Bolivia

El radicalismo fijó una postura diferente a la del canciller Jorge Faurie sobre la crisis que generó la salida de Evo Morales Fuente: Archivo - Crédito: Télam

11 de noviembre de 2019

Radicales orgánicos y disidentes, macristas alineados y rebeldes. La posición del Gobierno que encabeza Mauricio Macri en relación a la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, fue cuestionada en las últimas horas por distintos integrantes del oficialismo, que sostienen-al igual que el kirchnerismo y el propio mandatario boliviano-que fue un "golpe de Estado" lo que ocurrió ayer.

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.

Pergeñado en la noche del domingo, el comunicado firmado por Cornejo y el tucumano José Cano es a la vez muy crítico del proceso electoral boliviano, cuestionado por la Orgnaización de Estados Americanos (OEA). "No es justo someter a las sociedades al agobio, por una vocación de perpetuidad ilegal. Las autoridades electas en cada comicio deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos", agrega el comunicado radical, que también indica: "Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil".

Más directo fue el exdiputado y vicepresidente de la UCR, Federico Storani, quien incluso cuestionó a su correligionario, el embajador argentino en Bolivia, Normando García, por afirmar que "no se trató" de un golpe de Estado. "La postura del embajador argentino en Bolivia no es la de la UCR. Para la UCR este es un golpe de Estado", dijo el exministro del Interior de la Alianza. Y remarcó: "El Gobierno otra vez no nos consultó antes de emitir el comunicado sobre Bolivia. Es un claro golpe de Estado", dijo Storani, un crítico del funcionamiento de la coalición oficialista.

En el mismo sentido, el diputado nacional de Cambiemos Daniel Lipovetzky apuntó contra el canciller Jorge Faurie. "No coincido con el comunicado de Cancillería. La posición tiene que ser muy clara de que esto fue un Golpe de Estado y hay que repudiarlo", dijo el legislador, desplazado de la lista de diputados nacionales y relegado a una banca de diputado provincial a partir de diciembre.

La disidencia llegó, además, al núcleo duro del oficialismo. "Repudio el golpe en Bolivia. Elecciones transparentes y el cumplimiento de la Constitución son el único camino para recobrar el orden institucional", afirmó a través de las redes sociales la diputada radical Karina Banfi, quien-al igual que Cornejo-enumera las irregularidades en el reciente proceso electoral boliviano.

El presidente Mauricio Macri, que llegó a la Casa Rosada a las 9.45 y preside la reunión de gabinete, en la que se descuenta que la crisis institucional en Bolivia estará al tope de la agenda.