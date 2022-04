La Unión Industrial Argentina pidió “certidumbre” y el Gobierno defendió el impuesto a la “renta inesperada”

Los industriales pidieron al Gobierno “certidumbre” y le plantearon una serie de medidas para el sector. Si bien no se habló del proyecto de ley sobre la “renta inesperada” que la Casa Rosada aún trabaja, el titular del Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, ratificó que están en contra de la generación de nuevos impuestos.

En este punto, Cecilia Todesca, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales y una de las principales asesoras económicas del jefe del Estado, respondió: “No es contra nadie [por el impuesto en evaluación], es un conjunto muy pequeño de empresas y son ganancias superextraordinarias”, sostuvo.

El nuevo gravamen que el gobierno anunció hace unos días generó un fuerte rechazo entre empresarios y el campo, que el sábado se movilizó a la Plaza de Mayo.

El Presidente con los industriales

En el encuentro de hoy, los directivos de la UIA le presentaron al presidente Alberto Fernández un plan para reactivar al sector. En el programa que el titular de la entidad detalló se destacan cuatro ejes que consideran “centrales para continuar en un sendero de desarrollo”. Se trata de incentivos a las inversiones industriales, incentivos a la generación de empleo, un bloque centralizado en las Pymes y la promoción de exportaciones.

Funes de Rioja también contó que la semana última se reunió con el secretario de Energía, Darío Martínez, y las empresas proveedoras de gas. “El tema energético es muy serio”, describió el presidente de los industriales. En ese encuentro, según detalló, adelantaron una propuesta de “autoadministración si hubiera algún tipo de problema” de abastecimiento.

Aunque rápidamente aclaró que no estaba afirmando que ya se proyecten ese tipo de inconvenientes. “Si se da esa coyuntura, hay empresas que no pueden parar su producción y otras que sí. Se está analizando. Ojalá no haya problemas, sino trataremos de mitigar el impacto. En este momento no hay problemas”, confió Funes de Rioja.

En el encuentro con el Presidente, en el que también participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, los empresarios le entregaron el documento que realizaron los departamentos técnicos de la UIA, el Centro de Estudios y los socios de la institución.

En el Salón Eva Perón, los industriales valoraron el recibimiento del gobierno nacional. “Hablamos sobre el esfuerzo de combinar la Agencia de Inversión, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cancillería para incorporar mil nuevas empresas que no hayan exportado nunca, para que hagan su primera exportación”, detalló Funes de Rioja sobre el contenido del encuentro.

Y agregó: “La Argentina necesita inexorablemente divisas para crecer y para expandirse, porque si no tenemos una restricción que la hemos vivido durante muchos años y tenemos que salir de ella”.

Por parte de la UIA, participaron del encuentro el vicepresidente de Desarrollo Industrial, Luis Betnaza; el vicepresidente Regional, Adrián Kaufmann Brea; el vicepresidente de Relaciones Internacionales, Luis Alberto Tendlarz; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; el protesorero Isaías Drajer; el vicepresidente sectorial, Carlos Guerrera; el vicepresidente de Pyme, Juan Matías Furió; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti y el vicepresidente Sectorial, David Uriburu.