La Uocra se despega de la ocupación de una playa pública en Berisso

La seccional de La Plata de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) salió a despegarse de la ocupación que la agrupación liderada por Iván Tobar realiza sobre las costas públicas de La Balandra, la principal playa del municipio de Berisso. Los terrenos habrían sido cedidos por el intendente, Fabián Cagliardi, del Frente de Todos.

Oscar Alberto Rizzo, el interventor que por disputas internas el gremio tiene en La Plata, presentó hoy un comunicado ante la municipalidad de Berisso en el que se afirma que el sindicato “no ocupa ni usa predio alguno”, y que la agrupación liderada por Iván Tobar, que montó el centro recreativo en La Balandra, no pertenece a la “estructura institucional de la organización Uocra”.

Tobar es uno de los jefes de la barra brava de Estudiantes y con la caída en prisión del Juan Pablo “Pata” Medina, en septiembre de 2017, armó una agrupación dentro de la Uocra platense y se convirtió en el referente gremial en la zona a fuerza de violentos enfrentamientos. Aspira este año a ganar la seccional en las urnas. Desde la salida de Medina, la seccional está intervenida por la Uocra nacional, a cargo de Gerardo Martínez.

Tal como publicó ayer LA NACION, el terreno en la playa pública de La Balandra, según la oposición y fuentes gremiales, fue cedido por el intendente luego de que Tobar, en un encuentro que mantuvo con referentes zonales, y en el que también estuvo el intendente, pidiera “un cachito de algo para que nosotros podamos tener nuestro espacio”, según dijo el propio Tobar en declaraciones periodísticas.

Por su parte, los concejales de la oposición denuncian que la agrupación liderada por Tobar, recibió “de palabra” por parte del Intendente Cagliardi, el terreno público ubicado a pocos metros del acceso a la Balandra, la principal playa del municipio. Se trata de un lote, de unos 40 x 70 metros, en el que la agrupación montó un centro recreativo que incluye parrillas, baños, sombrillas y una cancha de voley.

Ante las denuncias de los vecinos, la oposición presentó en octubre un pedido de informe en la municipalidad para aclarar “si hay o no hay una autorización por parte del intendente” para que la agrupación ocupara el espacio. La respuesta por parte de la intendencia aún no llegó, aseguran los concejales opositores.

“Estas tierras fueron entregadas por el intendente a la Uocra, no se sabe en concepto de qué. No hay un convenio, no hay un acreditación, no hay nada. Se lo dio de palabra”, le dijo ayer a este medio, Pablo Swar, un concejal de Juntos por el Cambio en el distrito.

