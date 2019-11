La UOM busca una mejora salarial antes de diciembre

Antonio Caló defendió a Fernández, pero dijo que en la paritaria apuntará a compensar la inflación

A pesar de definirse como "el primer albertista", el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, aseguró que no está dispuesto a ceder en la discusión paritaria de su sector, y se diferenció así de los sindicalistas que pretenden postergar o supeditar los reclamos salariales para no complicar al futuro gobierno.

"Yo, el 28 de noviembre tengo la revisión del salario y voy a discutir salario como corresponde. La inflación de lo que perdí este año la voy a tratar de recuperar", anticipó Caló en declaraciones radiales.

No obstante, el dirigente sindical aseguró que la CGT tendrá una visión contemplativo ante la situación en la que asumirá Alberto Fernández.

"Si el presidente que se va nos dejó un desastre en la Argentina, no hay una variable que vaya bien, y así y todo la CGT no le hizo muchos paros, cómo no le vamos a dar chance al nuevo gobierno", aseguró.

En ese sentido, Caló también se mostró a favor de que el peronismo suspenda sus rencillas internas en virtud de la situación económica imperante y los desafíos que esperan a la futura administración.

"El país está enfermo y los gremialistas nos juntamos para sacarlo adelante. Por eso, las diferencias que teníamos vamos a suspenderlas", precisó. "Al final, somos todos peronistas; hay distintos matices, pero todos cantamos la marcha", agregó.

Al respecto, recordó que la CGT llegó a partirse en tres, pero que ahora es tiempo de unidad. "Ante una situación acuciante estamos todos juntos", dijo.

"No me importa quedar sindicado como el primer albertista, yo lo voy a apoyar y cuando se equivoque se lo voy a decir", añadió.

Caló también rechazó la posibilidad de que el futuro gobierno impulse una reforma laboral, al asegurar que no es necesaria.

"Creo que Alberto Fernández va a dejar que cada gremio trate de arreglar lo mejor posible para crear un puesto de trabajo. No hace falta una reforma laboral", opinó el dirigente metalúrgico.

Por último, Caló volvió a mostrar su total confianza en la gestión que llevará adelante el Frente de Todos. "Alberto va a ser uno de los mejores presidentes de la Argentina. Lo veo muy centrado y equilibrado, sabe de política y sabe articular con todos los actores de la política", aseguró.

No obstante, el secretario general de la UOM insistió en la obligación que tiene como dirigente sindical. "Yo los salarios de los trabajadores los voy a defender", concluyó.