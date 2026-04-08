Los empresarios redujeron hasta un 40% la circulación de colectivos y reclaman subsidios al Gobierno

Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó que el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentó una baja en su frecuencia y fundamentó la medida en la imposibilidad de las firmas para pagar el combustible. El sector reclama medidas del Gobierno para contrarrestar el aumento de costos.

El dirigente empresario detalló que la reducción de las unidades alcanza el 30% en la mayoría de las empresas e incluso el 40% en otras. Explicó también que esta decisión se tomó a partir del aumento del gasoil mayorista, provocado por el conflicto internacional en Medio Oriente. En el CEAP evalúan que esto causó un desfasaje entre el costo del insumo y los montos que figuran en las planillas estatales.

El combustible representa ahora el 20% de la estructura de gastos de las empresas de colectivos. Nicolás Suárez

“Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”, se lamentó Tenisi sobre el impacto en la vida de los miles de usuarios del AMBA. “No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque no tenemos dinero para pagar el combustible”, explicó.

El presidente de la CEAP informó también, durante una entrevista en Radio Mitre, que este jueves a las diez de la mañana se reunirán con la subsecretaría de Transporte en el edificio principal del ministerio de Economía para exponer su situación y reclamar medidas de ayuda.

Aun así, no se mostró optimista sobre el desenlace del conflicto, contó con preocupación que hoy deberían pagar los salarios de los conductores y sostuvo: “Creemos que esto se va a seguir agravando en los próximos días”. Agregó que cayó la cantidad total de usuarios por la disminución de “changas” y reducción del empleo.

La cámara se reunirá con autoridades del Gobierno este jueves a las 10 de la mañana. Nicolás Suárez

El aumento del combustible y el reclamo por los subsidios

El valor del gasoil mayorista aumentó 25% en el último mes y superó los 2100$ por litro. Esta cifra excedió en casi 400$ el costo de 1744$ que las autoridades fijaron en sus esquemas de cálculo y pasó a representar el 20% de la estructura de gastos de las prestatarias.

Esta diferencia de precios generó un bache financiero en las compañías ante la ausencia de una compensación tarifaria o refuerzo en las partidas estatales.

El combustible representa ahora el 20% de la estructura de gastos de las empresas de colectivos. Nicolás Suárez

Los aportes del Estado sufrieron a su vez un retroceso y cubrieron el 63% de los ingresos frente al 91% de diciembre de 2023. Esta merma de recursos se dio en un escenario de caída del 12% en la demanda del servicio durante el último año.

A su vez, el sistema trasladó a 1,1 millones de pasajeros diarios menos que en el periodo anterior y, en los últimos cuatro años, el parque automotor del sector ya perdió 3000 unidades.