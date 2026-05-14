Paro de colectivos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la línea 148

El ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión de Trabajadores Automotores y la empresa que opera la línea 148. La medida establece un plazo determinado y busca garantizar la continuidad del servicio.

La medida del gobierno nacional, dictada mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se formalizó a las 18 horas de este miércoles y rige por un lapso de quince días. El dictamen obliga a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la empresa La Central de Vicente López S.A.C. a retomar el servicio de modo habitual.

El comunicado de Capital Humano sobre la conciliación obligatoria

De acuerdo con la resolución, la organización sindical debe interrumpir cualquier medida de fuerza o acción directa. Por su parte, la compañía de transporte tiene la obligación de anular los despidos ejecutados recientemente. La normativa también exige a la firma asegurar el funcionamiento habitual de las tareas a su personal.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo fundamentó la decisión en el marco de la Ley N° 14.786. El organismo explicó que el objetivo central es “preservar la paz social" y asegurar que el servicio de colectivos no sufra interrupciones.

Durante las próximas dos semanas, los representantes de la UTA y los directivos de La Central de Vicente López mantendrán encuentros bajo la supervisión oficial, ya que la Secretaría de Trabajo instó a los involucrados a negociar con predisposición para alcanzar acuerdos definitivos.

El servicio deberá ser normalizado por 15 días, según la resolución Nicolás Suárez

El comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano remarcó: “La Secretaría de Trabajo convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para negociar y alcanzar acuerdos que contribuyan a garantizar el normal funcionamiento del servicio”.

En los últimos días, el conflicto en la línea 148 afectó el traslado de miles de personas que utilizan el ramal para conectar distintos puntos de la zona sur y el área metropolitana. Por este motivo, la intervención estatal busca evitar nuevos paros mientras se discuten las condiciones laborales y la reincorporación de los trabajadores afectados por las cesantías.

El marco de los aumentos en el boleto

El gobierno nacional estableció una actualización de las tarifas de transporte a partir del próximo 18 de mayo de hasta un 2% en los colectivos, como parte de un esquema escalonado. Las líneas afectadas son: