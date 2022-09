La vecina de Cristina Kirchner reveló cómo se vivió el ataque desde el interior del edificio: “Me sorprendió muchísimo”

En la noche del jueves, mientras Cristina Kirchner intentaba atravesar la multitud que rodea su casa desde hace días, un hombre se acercó, la apuntó con un arma y quiso disparar. El ataque se vio impedido porque, a pesar de haber gatillado y de tener la pistola cargada, la mismo no se activó. En medio de la conmoción y el repudió que desataron los hechos, Ximena de Tezanos Pinto -vecina de la vicepresidenta-, habló sobre cómo se vivió la situación desde el interior del edificio y relató el momento en el que se enteró de lo sucedido.

La vecina de Cristina Kirchner reveló cómo se vivió el ataque desde el interior del edificio

Con el país aún en vilo tras el ataque a la exmandataria y mientras avanzan las investigaciones del caso, desde diversos medios acudieron al lugar de lo hechos en un intento de recabar información. Así lo hizo el móvil de Nosotros a la mañana (eltrece), que logró entablar un diálogo con Ximena de Tezanos Pinto, quien vive en el edificio.

“Estaba con los auriculares puestos, un poco en mi mundo, estudiando a través de la computadora. Me enteré por unos WhatsApp que me empezaron a entrar, (me preguntaban) si estaba bien. Pedí que me contaran qué es lo que pasaba, muchas veces me enteré de lo que pasaba acá abajo más por la gente que está en la calle que lo que yo puedo escuchar de ahí arriba”, detalló.

El momento en el que apuntan con un arma a Cristina Kirchner Captura de Video

Y agregó: “Me confundió mucho, me resultó muy extraño, me pareció irreal lo que estaba viendo. Creo que esa es la palabra, como que esto es una joda, esto es una broma. Hay cosas que uno no termina de acomodar en el momento, son tan fuera de nuestra rutina… Un grado de agresión, de apuntar a una persona y disparar y gatillar. Acabo de escuchar que la pistola no tenía una bala en la recámara, pero en el cargador evidentemente sí. No sabemos cuál era la intención de este señor, si quería disparar y no sabía cómo operar la pistola, hay muchas dudas”.

En cuanto a la forma en la que se dio el ataque, reflexionó: “Me sorprendió muchísimo ver la imagen de una pistola tan cerca de su cara cuando por lo general cuando ella baja del auto, hay siempre como un cordón que la protege y mantiene a las personas como a un metro de distancia”.

El momento en el que le apunta de frente a CFK

Sin embargo, admitió que, en los últimos días, Cristina Kirchner adoptó la costumbre de dejar atrás a los custodios para poder saludar personalmente a aquellas personas que se manifiestan en su favor. “Y es verdad que ella últimamente sale del auto y lo que hace es acercarse a sus simpatizantes, ella está rompiendo este círculo de seguridad que le ofrecían sus guardaespaldas”, aseveró Ximena.

Sobre este punto, Joaquín “el Pollo” Álvarez, conductor del magazine matutino, acudió a un profesional de seguridad para esclarecer las dudas que puedan surgir sobre el custodio a figuras públicas. “Hay que separar la custodia del ámbito privado y del ámbito oficial, como es la custodia presidencial, donde se manejan completamente diferente por los permisos que hay”, explicó el entrevistado.

Y continuó: “En el ámbito oficial, como decía la señora recién, a la vicepresidenta le gusta acercarse a la gente, pero no lo deciden ellos, lo decide la custodia. No dudo para nada de la capacidad del jefe de custodia, seguramente está altamente entrenado, por eso está en ese lugar. Los anillos de seguridad, ante una contingencia, ante un evento, tengo un equipo de seguridad, una persona no puede cuidar a nadie. Con lo cual se hace una avanzada antes de que pase todo y luego se forman los anillos de seguridad con diferentes niveles hasta llegar a tu círculo”.

Finalmente, sentenció: “En el ámbito oficial no te dejo decidir. Una vez que tenés la investidura de un cargo oficial, en el ámbito oficial si me elegiste, no decidís más nada con respecto a tus movimientos”.