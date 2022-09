Baby Etchecopar condenó el ataque a Cristina Kirchner: “Hoy todos somos la vicepresidenta”

El jueves por la noche, Cristina Kirchner sufrió un ataque en la puerta de su casa en Recoleta. Mientras saludaba a un grupo de militantes que realizan una vigilia por ella, un hombre sacó un arma y gatilló a pocos metros de su cabeza y la bala no salió. Rápidamente fue reducido y posteriormente detenido. El grave episodio tuvo una gran repercusión y las voces de dirigentes, periodistas y reconocidas figuras en repudio a lo sucedido se hicieron escuchar. Baby Etchecopar hizo un duro descargo donde condenó el hecho.

“No podemos hacer un River y Boca con esto, hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste o no la queramos. Hoy todos somos la vicepresidenta y estamos para ayudarla. Hoy no hay opositores”, expresó Etchecopar en el inicio de su programa Basta Baby (A24).

Baby Etchecopar

En esa misma línea, no dudó y fue contundente respecto a la sus sentimientos sobre el violento episodio televisado. “Es una imagen que va a ser difícil sacárnosla de la cabeza. No tengo que hacer ningún esfuerzo para solidarizarme con Cristian, Máximo, Florencia y la familia. Estamos mal, queremos una contienda de puteadas, de Tribunales, queremos una política donde nos puteemos, pero no una política de armas”.

Asimismo, señaló que no es grato ver la imagen de una persona a la que se conoce hace 20 años con una pistola en la cara, tal como mostraron las grabaciones del momento. En esa línea, el periodista remarcó que es propicio una discusión política en la que haya contrapuestos de pensamientos y “chicanas”, pero lo sucedió pasó un límite, que no hay que pasar por alto, ante la gravedad del ataque hacia la vicepresidenta.

“Lo que pasó esta noche es horrible”, opinó. A su vez, pidió a la audiencia que no se cuestione lo sucedido, en alusión a quienes opinaron sobre el tema y calificaron el hecho como: “No duden, démonos la mano con los kirchneristas y armemos de nuevo la República porque esto es una escalada sin final”.

El momento del ataque a Cristina Kirchner

Luego, Etchecopar recordó cuando Viviana Canosa renunció a su programa de A24 porque no se le permitió emitir le informe de un escrache contra Sergio Massa. En aquel entonces, en diálogo con las autoridades del canal, se acordó no pasar este tipo de contenidos para no generar aún más violencia. Tras el hecho que tuvo como protagonista ahora a Cristina Kirchner y en consonancia con aquella decisión tomada semanas atrás, reafirmó la importancia de no “colaborar” desde ese punto con este tipo de situaciones.

Para finalizar, con un tono conciliador y con el objetivo de dejar las diferencias políticas de lado, indicó: “Nunca pensé que iba a tener que decir esta frase, pero en este momento y hasta que se esclarezca y se termine, todos somos Cristina”.