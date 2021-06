Lanata chicaneó a Grabois: “Para producir papas hay que laburar”

Jorge Lanata apuntó de nuevo esta noche contra el dirigente social Juan Grabois, luego de que este último desmintiera el informe realizado por PPT el domingo pasado y de que anunciara que llevaría el tema a la Justicia. “No es Grabois el que vende las papas, porque para producir papas hay que laburar. Y no sabemos cómo le saldría a él”, lo chicaneó este domingo el periodista, durante su programa.

La semana pasada, Lanata realizó una denuncia por sobreprecios que involucraba a Grabois. La denuncia vinculaba a una cooperativa de su entorno en la contratación “irregular” de alimentos con el Ministerio de Desarrollo Social. Al día siguiente, el referente social lo negó y adelantó que presentaría una denuncia ante la Justicia.

“La razón nos asiste y no tenemos nada que ocultar”, expresó la semana pasada. Y compartió un tuit del abogado de Cristina Kichner, Gregorio Dalbon, quien, junto a una foto de ambos, sostuvo: “No eran papas. No eran 120 pesos. No eran 5 kg. No era una venta. No era Juan Grabois. Nos vemos en la Justicia Lanata. Nada de lo que dijiste es cierto y lo sabés”.

Pero, este domingo, el periodista volvió a apuntar contra el dirigente social en Periodismo para todos (PPT), el programa que conduce por El Trece, y defendió el informe realizado por su producción. “Salieron a desmentirnos y a putearnos, dijeron que la oferta todavía no está adjudicada, pero nosotros lo dijimos, vean el tape. Te dijimos que se trataba de 120 pesos el kilo, el Ministerio explicó que el sistema dice eso porque está cargado así y no se puede cambiar, pero que van a comprarle a la cooperativa por ese precio, bolsones con otras verduras, además de papa”, comenzó Lanata.

Desde el Ministerio de Desarrollo habían señalado que la oferta era solo por “papa cepillada en estado natural” (papa negra) y en bolsas de cinco kilos (que es como figura en el sistema de la plataforma Comprar, pero no en el pliego), por lo que el precio por kilo de papa hubiera sido casi cien pesos mayor que lo que puede conseguirse en el Mercado Central.

En un corto informe titulado “Sobreprecios: un descargo que no cierra”, en PPT volvieron a contrastar el precio de los bolsones de la cooperativa MTE, ligada a Grabois, con los precios del Mercado Central. “Son más caros”, indicó el periodista, al contrastar los precios finales de ambas listas. Por un lado, los precios cuidados desde la Secretaría de Comercio, dentro del acuerdo que llevó adelante el Gobierno, y por el otro, el que ofrece la cooperativa vinculada al dirigente social. “$610 de Grabois contra $308, aun así podrían haberse ahorrado casi la mitad”, cerró Lanata su descargo.

LA NACION