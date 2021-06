Polémica porque una cooperativa de Grabois quiere ser proveedora del Estado

El Proyecto Artigas, de cooperativistas liderados por Juan Grabois, tomó notoriedad pública en octubre del año pasado por la ocupación y el posterior desalojo de un campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos. El documento público que invocó Grabois para justificar la presencia de su grupo en el campo del expresidente de la Sociedad Rural Argentina y exfuncionario macrista fue una cesión realizada por Dolores Etchevehere a la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares Limitada. Se trata de la misma cooperativa que quedó envuelta en una polémica por postularse para proveer al Estado verduras y hortalizas por un monto de $18.300.000 .

En medio del conflicto con la familia Etchevehere que se desató en octubre del año pasado, Grabois hizo público un documento hecho ante escribano en el que se especifica que Dolores Etchevehere (hermana de Luis, exministro de Agricultura de Mauricio Macri) “cede y transfiere, a título gratuito, a favor de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares Limitada las cuatro décimas partes de todas las acciones y derechos hereditarios que manifiesta tiene y le corresponden en los sucesorios”. Una fuente cercana a Grabois confirmó a LA NACION que “la cesión existe pero no se materializa hasta que no termine la sucesión”.

La ocupación del campo de los Etchevehere generó protestas de productores frente a la tranquera de la estancia, en Entre Ríos Juan Baialardo

La cooperativa se presentó en una contratación directa del Ministerio de Desarrollo Social , que dirige Daniel Arroyo, para la “adquisición de bolsones conteniendo una variedad de al menos siete especies vegetales y con un peso mínimo de siete kilogramos” , según se especifica en el pliego de bases y condiciones de la operación. Debe proveer 30 mil bolsones y entre las siete variedades que se le solicitan deben figurar: papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria.

La oferta de la cooperativa es por un monto de $18.300.000 y se realizó en marzo pasado. Implica $610 por cada bolsón de siete kilos con siete productos como mínimo ($87,14 por kilo). La contratación no se efectivizó, explicó el ministro Arroyo en una serie de tuits. “Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa. Aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra”, señaló el titular de la cartera de Desarrollo Social.

Arroyo también aclaró los alcances del pedido de mercadería realizado y el peso que se solicitó por bolsón, al rechazar un informe que brindó este domingo el periodista Jorge Lanata en el primer programa del año de su ciclo Periodismo Para Todos (PPT). En ese envío, se había señalado que la oferta era solo por “papa cepillada en estado natural” (papa negra) y en bolsas de cinco kilos (que es como figura en el sistema de la plataforma Comprar, pero no en el pliego), por lo que el precio por kilo de papa hubiera sido casi cien pesos mayor que lo que puede conseguirse en el Mercado Central.

Ante el informe presentado anoche en el programa PPT, queremos aclarar que:

- Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa. Aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra. — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) June 7, 2021

Según explicaron a LA NACION fuentes de la cartera de Desarrollo Social, la diferencia entre el pliego y lo que se lee en la plataforma se da porque, esta última, solo permite cargar algunas líneas de la descripción del producto y algunos pesos . Por ejemplo, manifestaron que no habilita consignar siete kilos. Reafirmaron que la compra no se concretó y agregaron que “la normativa no establece un plazo para definir la adjudicación”.

Desde el ministerio minimizaron que la cooperativa sea la misma que protagonizó la polémica por la ocupación del campo de los Etchevehere y señalaron que no hay impedimentos para que se los contrate.

“La semana pasada nos acusaban de una conspiración galáctica chinosoviética contra Iván Duque. Hoy, nos acusan de vender papas con sobreprecio. Si nos odian tanto como para mentir tan burdamente, algo bien estaremos haciendo”, escribió Grabois , también en Twitter, y acompañó su mensaje con un comunicado de los horticultores de la cooperativa.

La semana pasada nos acusaban de una conspiración galáctica chinosoviética contra Iván Duque. Hoy nos acusan de vender papas con sobreprecio. Si nos odian tanto como para mentir tan burdamente, algo bien estaremos haciendo. Acá la respuesta de los horticultores: https://t.co/jYB1T4cuYa — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 7, 2021

En el comunicado, se afirma que “no hay sobreprecio ni irregularidades” y que en el programa televisivo “no han querido informar sobre la realidad de la oferta”. En sintonía con la respuesta del ministerio, reiteraron que “la compra aún no se ha concretado encontrándose en proceso”. La mercadería debe entregarse entre “un plazo mínimo de tres meses y un plazo máximo de 12 meses”, aclararon en ese documento.

“Quienes formamos la cooperativa producimos alimentos de calidad, impulsamos canales de comercio justo para los vecinos de las ciudades y también para los agricultores. Fomentamos el arraigo rural y el acceso a la tierra para los excluidos del campo. Los invitamos a conocer el trabajo de las familias agricultoras que integramos, la cooperativa las dificultades y las conquistas alcanzadas a partir de la lucha y la organización. La cooperativa no es de Jan Grabois ni de ninguna persona en particular, sino de sus 400 socios productores familiares del Cinturón Hortícola de La Plata ”, se remarcó en el comunicado del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Grabois.

LA NACION