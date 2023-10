escuchar

Familias enteras, gente sola, parejas y madres y padres con sus bebes en brazos salieron a votar hoy por Lanús, el octavo municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, con 462.051 habitantes, y que es gobernado hace ocho años por Néstor Grindetti, hoy candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Unión por la Patria obutvo el 39,93 por ciento de los votos entre todos sus candidatos y busca hoy recuperar el control del distrito con Julián Álvarez, presidente del Partido Justicialista de Lanús y exsecretario de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el resultado de las PASO dejó un final abierto porque Juntos por el Cambio, que también tuvo su interna en el municipio, fue votado por el 34,59%. Más lejos, en el tercer puesto, quedó La Libertad Avanza, que presentó como único candidato a Javier García, quien alcanzó el 18,85%.

El nombre elegido por el oficialismo local para darle continuidad a la gestión de Grindetti es el de Diego Kravetz, actual jefe de gabinete de Lanús y encargado de la cartera de Seguridad. Precisamente, el reclamo que se escuchó con más fuerza entre los vecinos fue el de “seguridad”, según los testimonios que recogió LA NACION durante una recorrida por el municipio. Todavía está latente el recuerdo de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras ser atacada por motochorros mientras caminaba hacia la escuela. Sucedió el miércoles previo a las PASO de agosto.

La fila en una de las mesas de la Escuela N°2, en Lanús Este Augusto Famulari - LA NACION

“Veo que el principal problema es la seguridad. Y no lo digo por mí sola, sino también por lo que me cuentan mis hijos y las demás personas que conozco”, dice Cristina, una vecina, antes de entrar a votar. Cristina es de Lanús Oeste, pero no habla solo por la zona en la que vive. “Esta parte podrá estar un poco mejor, pero no es inmune al crimen: yo he visto, con mi marido, como robaban ruedas de los autos acá mismo, en estas cuadras”, agrega.

A pocos metros camina Santiago, que ya votó. “Yo soy de acá, de Lanús. El mayor problema es... no podría inclinarme por una cosa, pero te diría que los precios y la seguridad. El crimen bajó un poco en los últimos diez años. Especialmente en el gobierno de Macri; ahí mejoró bastante. Pero después empeoró de vuelta”, dice.

Marcela, otra residente de Lanús, también remarca que hubo una mejoría, pero no deja de expresar su deseo de vivir más tranquila: “Antes me tomaba un remisse por dos cuadras. Ahora no. Quiero que continúe este gobierno; en cuanto a seguridad fue un antes y un después. Pero Lanús es un partido muy grande, con mucha pobreza y mucha delincuencia. Y la policía es un desastre”, expresa.

Vecinos de Lanús esperan su turno para votar Augusto Famulari - LA NACION

Su amiga, que la acompañó a votar, opina igual: “Está todo muy liberado para el narco y las drogas. Se creen dueños de las calles. He escuchado a los propios jóvenes decir ‘queremos a los militares’.” Y agrega que le gustaría que se mejore la infraestructura en el municipio: “Se cae a todo pedazos”.

Antes de volver a su casa, Marcela dice: “Tengo poca esperanza, tengo miedo de que empeore la delincuencia. Yo fui víctima de inseguridad, y te puedo decir que, durante la gestión de Patricia, los chorros se cuidaban”.

Del otro lado de las vías, en Lanús Este, también hay mucha concurrencia. Una vecina que se acerca espontaneamente dice en sintonía con muchos otros vecinos que “el problema a resolver es la seguridad”. Y agrega: “En segundo orden las calles, que están poceadas y rotas”.

Poca fila en el ingreso a la escuela Santa Teresa Augusto Famulari - LA NACION

En Lanús Oeste, Sergio, que está por ingresar a la escuela Santa Teresa, opina que otra gran deuda es la limpieza, “porque en esta zona se ve, pero en otros lugares está muy sucio”. Y añade que tanto en las zonas más periféricas, como Monte Chingolo, así como en el centro de Lanús, “hay mucho afano, robos y drogas”. “Por acá, cuando comienza a oscurecer, no se cura nadie. La gente está teniendo miedo de sacar los chicos, de entrar un auto....”, asevera.

Recorrida por Lanús el dia de la elecciones presidenciales 2023 Augusto Famulari - LA NACION

Del otro lado de las vías, a la vuelta de la escuela provincial N°10 Bartolomé Mitre, una señora fue a votar con su mamá. “Vivo acá hace 50 años. Lo primero que quiero es que baje la inseguridad. Y segundo, que los arreglos, la obra pública, también ocurra en los lugares más alejados del centro. Lanús, en la última década, mejoró, pero le falta mucho. Es muy grande”, dice.

“Siento esperanza y espero que haya un cambio para bien, porque estamos en menos 10, y me quedo corta. La campaña me pareció aburridísima. Todos dicen el mismo discurso, que van a hacer y van a hacer, y cuando llegan... mmmm. Ahí es el tema”, agrega.

Haydee, una lanusense que pasa por al lado, opina igual: “Me parece que esta votación es bastante decisiva. En los últimos tiempos era importante, pero esta es la más trascendental. Se define si hay un cambio, porque con la política que estamos no podemos seguir. Llegó a un estancamiento completo. Yo pasé de todas, menos el Cordobazo, pasé todo lo demás, las hiperinflaciones y todo lo que hubo. Y muchos fueron eventos fuertes. Como todos, te diré que un tema a combatir es la inseguridad”.

Por la misma cuadra pasa Nora, que, al igual que Sergio, se queja de la falta de limpieza en lugares puntuales: “Cuando cruzo el paso bajo nivel para el otro lado es un asco. Yo no sé cómo el intendente no pasa por ahí. Es vergonzoso, me da vergüenza como lanusense. Las paredes escritas, mucha basura...”. Y remata: “Es un día importante. El que no vota después no puede opinar. Si no votás, no tenés derecho a quejarte después”.

Denuncian a un fiscal kirchnerista

Desde Juntos por el Cambio denunciaron a un fiscal de Unión por la Patria por “violencia de género” al acusarlo de hostigar a una fiscal partidaria, según informaron voceros de Grindetti. Por el episodio interviene la UFI N°8.

Violencia, fake news y campaña sucia, un clásico de La Cámpora: el fiscal general de Unión por la Patria nunca estuvo detenido, ni un minuto, a pesar de que insultó y amenazó a nuestra fiscal general desde las 8 de la mañana.



No contento con provocarla y hacerle comentarios… https://t.co/SpKnoGtJB9 — Diego Kravetz (@diegokravetz) October 22, 2023

“En estos momentos el compañero está detenido de forma irregular y sin denuncia previa en dicha comisaría de Lanús. Exigimos su inmediata libertad a las autoridades competentes”, escribió Julián Álvarez, candidato de UP, por las redes sociales. De inmediato, Kravetz, su rival, le respondió: “Violencia, fake news y campaña sucia, un clásico de La Cámpora: el fiscal general de Unión por la Patria nunca estuvo detenido, ni un minuto, a pesar de que insultó y amenazó a nuestra fiscal general desde las 8 de la mañana”.