Larreta cargó contra Pro por lo que le pasó en la Villa 31 y dijo que Jorge Macri “no trabaja”

Después de ser abordado en la Villa 31 por un grupo que lo insultó, el candidato a legislador Horacio Rodríguez Larreta aseguró este sábado que algunas de esas personas, a las que llamó “patoteros”, le tiraron huevos. Además, el exjefe de Gobierno volvió a acusar a sus exsocios de Pro por supuestamente orquestar este episodio -pese a que lo negaron- y, en una nueva crítica a su sucesor, Jorge Macri, planteó que ni él ni su equipo trabajan.

“Yo sigo recorriendo la ciudad. Ayer [por el viernes] me mandaron unos patoteros en la 31 que tiraban huevos, con un humo amarillo... Obviamente eran de Pro, identificados con Jorge Macri", indicó en Radio Mitre.

Asimismo, y en línea con lo que ya había pronunciado en una entrevista con LA NACION, comentó que este tipo de cosas no pasaban en la Capital y las vinculó a que ahora “se está pareciendo al conurbano”, achacándole la culpa a Macri.

Larreta acusó al Pro de Jorge Macri de hacerle una "emboscada" en la Villa 31

“Acá tenés un ejemplo. Yo recorrí la Ciudad, todos los barrios, todos lados, todo el tiempo, hacía reuniones de vecinos, tomaba un café y nunca pasó esto de que Pro mandara una patota. Además tan torpemente, porque lo publicaron al minuto en un sitio de Pro”, dijo, debido a que luego de que el grupo lo agrediera, el video del momento fue compartido en la página @JProtwitera, que se la adjudican a la fuerza macrista.

Sin embargo Larreta deslizó: “Yo no me engancho en eso”.

Así, y pese al comunicado que emitieron el viernes desde el búnker amarillo, el exalcalde mantuvo sus sospechas sobre el oficialismo local. “Desde el Comando de Campaña de Pro no contestamos falsas acusaciones. Al comienzo de esta carrera electoral fuimos los únicos que impulsamos una campaña limpia, a la que invitamos a los demás partidos a sumarse, y vamos a seguir siendo consecuentes con eso", indicaron en la aclaración que mandaron desde la sede de Balcarce, una vez que Larreta ya había puesto la lupa sobre Jorge Macri.

Más tarde, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, también se despegó de todas las críticas. “Desde Pro desmentimos esto porque no es nuestro estilo. Horacio fue a recorrer un lugar donde claramente no querían que él estuviera. Me da mucha lástima el lugar donde se pone”, señaló en LN+.

En eso, este sábado Larreta otra vez volvió a lamentarse por incorporar a Jorge Macri a su gabinete cuando administraba la Ciudad. “Yo lo traía como ministro, un ministro tiene una función acotada. Y otra cosa es ser jefe de Gobierno, donde tenés todo a cargo y debés laburar 24 [horas]-7 [días de la semana]. No es lo mismo trabajar de 6 a 21 que de 9 a 18. No trabajan”, sentenció sobre el actual alcalde y su equipo.

“¡Lo que hay que trabajar en esta ciudad! Hay que ser medio loco, tenés que estar 24 horas encima de los detalles, conocerla, recorrer el barrio. Yo tenía en mi teléfono dónde estaba parado cada policía y cuando no estaba, me sonaba la alarma y yo preguntaba: ‘¿Dónde está?’. Hay que ser medio fanático. Hay que estar 24-7: el que conduce y todos", planteó.

Horacio Rodríguez Larreta camina la ciudad para ser legislador y, en 2027, intentar volver al Ejecutivo Fabián Marelli

En tanto, le bajó el tono a los dardos que le giraron en estos últimos días desde Pro, cuyos referentes lo apuntaron por haber dejado el espacio y cuestionaron su campaña actual para legislador. “[La cabeza de lista de Pro, Silvia] Lospennato fue mi candidata en la Provincia [en 2023], estuvo conmigo y siempre ponderó muchísimo la gestión en la Ciudad. Hacen campaña ponderando y valorando las cosas que yo hice en la ciudad, se los agradezco. La lástima es que no pueden contar nada de lo que hizo Jorge Macri en estos 500 días. Sería más honesto que digan que en este año y medio no le encontraron la vuelta”, los chicaneó a sus exsocios.

Tampoco se sintió aludido Larreta por las críticas que recibió por haber asegurado en el debate de esta semana que quiere volver a la Jefatura de Gobierno en 2027, adelantándose a los tiempos. “Yo fui 100% sincero con la gente. Cuando voy por la calle, me dicen: ‘Volvé’. Por todos lados. Ayer estuve en la Feria del Libro y, con mucho cariño, la gente me pide ‘volvé a ser jefe de Gobierno’. Y a mí me entusiasma, hay mucho para hacer", justificó.