La provocadora respuesta de Clara Muzzio a las críticas de Larreta a Pro y Jorge Macri

Las tensiones entre el Pro y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta continúan escalando, esta vez, con la vicejefa capitalina, Clara Muzzio. Es que este viernes el candidato a legislador por Volvamos Buenos Aires apuntó en duros términos contra su sucesor, Jorge Macri, y su espacio en diálogo con LA NACION.

Primero aseguró que “fue un error” haber traído al exintedente de Vicente López como funcionario de su gestión, luego acusó al espacio al que abandonó de “emboscarlo” en su recorrida por la Villa 31. “Me da mucha lástima el lugar donde se pone”, le respondió la funcionaria macrista en LN+.

En plena campaña por las elecciones legislativas, la disputa de Pro por mantener su dominio en la ciudad de Buenos Aires generó fuertes rispideces. Aunque su principal pelea es con La Libertad Avanza (LLA) Larreta logró pisar fuerte luego del debate de los candidatos porteños. Fue tras ello que varios referentes de Pro, como María Eugenia Vidal, salieron a aclarar que el exjefe de Gobierno y actual postulante a legislador por Volvamos Buenos Aires no forma parte del espacio.

Este viernes todo empeoró con las declaraciones que brindó a LA NACION. “Fue un error haber traído a la ciudad a Jorge Macri desde conurbano y hago mea culpa”, sostuvo. Y su crítica continuó al asegurar que su sucesor realiza una “mala gestión” y que “gobierna mal”. “Rompió el método de gestión después de 16 años de Pro en la ciudad. Ese método estaba muy enfocado en el planeamiento, el control de gestión, la rigurosidad y el trabajo 24/7″, explicó.

Horacio Rodríguez Larreta, actual candidato a legislador porteño por el partido Volvamos Buenos Aires Fabián Marelli

Más tarde, denunció que Pro le hizo una “emboscada”. “Así se hace política en el conurbano. Te arman una emboscada, la filman y la publican en redes. La ciudad no es el conurbano, @jorgemacri. Menos humo amarillo y más gestión”, reclamó en X. Fue en la Villa 31, tras una reunión con vecinos, pero el conflicto viene de antes. Según pudo averiguar este medio, también se quejan por la vandalización de los carteles de Larreta en territorio porteño.

Muzzio, segunda en mando en la Ciudad, negó las acusaciones. “Desde el Pro desmentimos esto porque no es nuestro estilo. Horacio fue a recorrer un lugar donde claramente no querían que él estuviera. Me da mucha lástima el lugar donde se pone”, señaló.

"Me da mucha lastima". La respuesta de Clara Muzzio a las criticas de Larreta al Pro

Allí se refirió a las declaraciones donde dijo que fue “un error”. “Él formó parte de Pro, fue ocho años jefe de Gobierno. Y muchísimas personas que hoy trabajamos en el Gobierno de la Ciudad formamos parte de los equipos de Horacio. Jorge Macri era ministro, yo era ministra, Fernán Quirós... Personas que formaban parte de las segundas y terceras líneas también. Escucharlo a Horacio hablar en contra...”, arremetió.

Sobre las constantes aclaraciones de referentes del espacio de que Larreta no está en el espacio, aseguró: “Horacio viene a disputarle a Pro y confunde al electorado. Está bueno que nosotros mostremos quiénes son nuestros candidatos, un equipo comprometido con la tarea legislativa y que sabe del Ejecutivo y la ciudad. Y Horacio confundió”.

Jorge Macri y Clara Muzzio

Muzzio comentó sobre las palabras de Larreta en el debate de candidatos porteños, donde sostuvo que él quería ser jefe de Gobierno. “Esta es una elección legislativa. El día siguiente Jorge Macri va a seguir siendo el jefe de Gobierno. Si tiene un problema de gestión, que levante el teléfono y diga esas cosas”, detalló.

Esta es una de las varias críticas del exjefe de Gobierno a la actual gestión porteña. Uno de los motivos por los que dijo postularse como candidato a legislador se relacionaba con la falta de seguridad y limpieza en la ciudad, los cuales calificó “en crisis”.