"Sería un irresponsable si no estuviera preocupado por lo que viene", contesta Horacio Rodríguez Larreta cuando le preguntan por la expansión del coronavirus en las próximas semanas.

Un poco por previsión y otro poco para atender las urgencias que ya se están presentando, el jefe de gobierno porteño acordó con 19 hoteles de empresas privadas y sindicatos la atención de los repatriados, paso previo al alojamiento-en esos mismos hoteles-de adultos mayores y enfermos leves o en recuperación en las próximas semanas.

Fuentes del gobierno porteño precisaron que, hasta hoy, 2056 pasajeros llegados desde distintos destinos, están cumpliendo la cuarentena en alguno de los 18 hoteles que los alojan (un hotel adicional está preparado para recibir repatriados adicionales). La situación, confían en el gobierno porteño, no es fácil. "La mayoría de ellos se siente bien, se quiere ir a su casa. Trabajamos con contención psicológica para que no pase a mayores", comentan desde la secretaría de Atención Ciudadana que encabeza Facundo Carrillo , a cargo del operativo, consensuado con el Ministerio de Salud nacional.

Hay, cuenta otro funcionario, un médico por hotel y un equipo de 9 psicólogos y psiquiatras para la contención psicológica. Se combina con la guardia psicológica de la policía que funciona las 24 horas.

Según afirman desde el gobierno porteño, en una segunda etapa se sumarán a los hoteles otros dos grupos: adultos mayores que no tengan dónde ir, y enfermos leves o en recuperación, atentos a la previsión de una expansión geométrica de número de contagiados en las próximas semanas.

Los hoteles Presidente, Cyan de las Américas, Gran View, Deco Recoleta, Ibis Congreso, Cyan Américas Tower, BA Central, Regente Palace, Facón Grande, Escorial, Panamericano, Ibis Obelisco, Argenta Tower, Sarmiento Palace, Impala, Hotel Buenos Aires, Rochester, Luxor y Viasui son quienes, hasta el momento, suscribieron el acuerdo con el gobierno de Larreta, a través del Ente de Turismo que encabeza Gonzalo Robledo. Ese conglomerado incluye hoteles que pertenecen a sindicatos, (El Facón Grande pertenece a Uatre, el gremio de los trabajadores rurales) un acuerdo que Larreta y su vice Diego Santilli extendieron a sindicalistas como Armando Cavalieri (Comercio) y Dante Camaño (Gastronómicos)

"Se les ofrece una suma fija, y no se negocia. O lo toman, o lo dejan", explican cerca de Rodríguez Larreta. Y en estricto off the récord precisan que la suma que perciben los hoteles-muchos de ellos semivacíos por la cuarentena y la desaparición del turismo-es de $1000 por paciente. "Es una suma simbólica, aunque en este momento les viene bien a ellos", afirma otro funcionario al tanto de la negociación. Y rechazan las críticas de "autorismo" que emanan desde la izquierda, preocupada por la inclusión "de prepo" de los repatriados en los hoteles de la ciudad.

La llegada del pico de contagios-que en el gobierno porteño estiman para mediados de abril-preocupa a Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quiros . La decisión de ampliar la cantidad de camas disponibles a hoteles comunes (en principio, una idea que negaba el gobierno porteño y que más tarde terminó adoptando), se combina con la convocatoria extraordinaria a médicos y ayudantes sin título homologado para trabajar en las próximas semanas. "Vamos a contratar 50 médicos, 70 kinesiólogos y unos 800 enfermeros en números generales", precisan cerca de Quiros.

"La Argentina ha tomado una decisión valiente, anticipada y correcta que es tomar una estrategia de supresión de esta enfermedad como ningún otro país la había tomado. Yo creo que la cuarentena llegó para ir retirándose muy lentamente, no va a ser de un día para el otro que podamos circular todos", advierte el ministro de Salud, en contacto directo con el jefe de gobierno porteño y sus pares nacionales.