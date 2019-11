Rodríguez Larreta, Santilli, junto a los ministros Crédito: GCBA

Sumó en el gobierno a los aliados de la UCR y la Coalición Cívica

Defender sin medias tintas a su equipo, con el que llegó hasta aquí. Darles lugar a los aliados en segundas y terceras líneas. Buscar una relación "armónica" con el kirchnerismo en el poder. Y cambiar pensando en la gestión, pero también en 2023.

Con esos objetivos en mente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer al gabinete de ministros que lo acompañará en su segundo período al frente de la ciudad de Buenos Aires.

Con pocas sorpresas, y sin mencionar al presidente Mauricio Macri, Rodríguez Larreta dejó en claro que sus objetivos serán una gestión homogénea, con la intención de evitar roces o conflictos, al menos de su parte, con los gobiernos nacional y bonaerense, de signo peronista.

Los cambios más significativos dejan fuera del staff de ministros a dos de sus colaboradores claves, Eduardo Macchiavelli y Franco Moccia, quienes si bien ocuparán cargos (secretario de Medio Ambiente y director del Banco Ciudad, respectivamente) estarán abocados a otras tareas.

Macchiavelli desde Pro y Moccia desde la Fundación Pensar, usina macrista de equipos y programas de gobierno, apuntarán a sentar las bases para el desarrollo de su proyecto presidencial.

La presentación

"Todos ellos vienen trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo y están comprometidos con el cambio", dijo Rodríguez Larreta, micrófono en mano y rodeado de sus nuevos ministros en el hall del edificio gubernamental de Parque Patricios, donde se llevó a cabo el anuncio.

Los macristas Clara Muzzio (Espacio Público), María Migliore (Desarrollo Humano) y Fernán Quirós (Salud), más el radical José Luis Giusti (Desarrollo Económico) fueron las únicas novedades.

No hubo lugares de privilegio para otros sectores del macrismo, que reclamaron, en gestiones privadas, espacios en el gobierno del gran sobreviviente de la derrota del 27 de octubre.

"Aquí tenemos un equipo más amplio, sumamos al radicalismo, a la CC-ARI, a Confianza Pública, al socialismo", respondió el jefe de gobierno porteño cuando LA NACION le preguntó si había tenido que decir muchas veces que no a los pedidos surgidos de su propio espacio para integrar el gobierno.

La solitaria inclusión de Pablo Clusellas como secretario legal y técnico porteño será el único retorno de Nación a Ciudad en el nuevo equipo.

De todas formas, según confiaron fuentes del espacio, habrá otras incorporaciones externas, como el bonaerense Santiago López Medrano, todavía funcionario de María Eugenia Vidal, a la Corporación Sur.

Y probablemente Manuel Vidal, mano derecha del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ocuparía una secretaría en esa cartera porteña.

"Nosotros le damos mucho valor al equipo, todas las obras que llevamos adelante son fruto de un trabajo de coordinación", enfatizó Rodríguez Larreta.

Nadie habla, claro, de un futuro que hoy parece lejano, pero las "bajas" de Moccia y Macchiavelli -reconocen cerca de Rodríguez Larreta- tienen por objetivo ir allanando el camino para el armado nacional del jefe de gobierno porteño.

Por lo pronto, el radicalismo porteño quedó conforme: además del ministerio para José Luis Giusti, extitular de la Facultad de Ciencias Económicas y actual funcionario porteño, la inminente asunción de Guillermo Laje al frente del Banco Ciudad dotará a la UCR, que sostiene las aspiraciones de Martín Lousteau, un valioso espacio para su proyecto político.

"Laje es inteligente, esperemos que no use ese lugar políticamente", advirtieron, no obstante, cerca de Rodríguez Larreta.

El organigrama completo de la gestión será presentado formalmente el 10 de diciembre.

Con respecto a los gobiernos nacional y bonaerense, Rodríguez Larreta fue claro. "Nosotros trabajamos con quien la gente eligió", sostuvo.

El jefe de gobierno porteño recordó que habló con el presidente electo, Alberto Fernández, para felicitarlo luego del triunfo y que se reunió con el gobernador bonaerense entrante, Axel Kicillof.

"Las elecciones pasaron, la gente decidió y hay que dejar la política de lado. Tengo predisposición para trabajar en conjunto con ellos", dijo ayer Rodríguez Larreta.

La apuesta por las "buenas relaciones" con Fernández y Kicillof fue refrendada luego por el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

"Tenemos que lograr un clima de trabajo, de paz, de tranquilidad", dijo Santilli.

"Más que necesidad, tenemos obligación de trabajar por todos los ciudadanos", agregó, a su turno, Felipe Miguel.

Por un tiempo quedarán relegados los reclamos de mayor autonomía porteña, y soslayadas las amenazas de recortes a los fondos de coparticipación que recibe la ciudad, rumores surgidos cerca del presidente entrante.