La primera imagen del embarazo de Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta

A pocos meses de conocerse la noticia de su embarazo, este martes se difundió la primera imagen de Milagros Maylin en la dulce espera. La fotografía fue publicada en la cuenta de Instagram Los Ángeles de la Mañana (LAM) y muestra a la exfuncionaria porteña y pareja de Horacio Rodríguez Larreta con una panza de cinco meses.

En la foto, Maylin aparece de perfil, con una camisa de jean abierta y un top negro.“La primera foto de Milagros Maylin a los 5 meses de embarazo. Será mamá por primera vez junto a Larreta”, reza la publicación.

La pareja hizo público su vínculo en 2022 y contrajo matrimonio en noviembre de 2024. Según reconstruyó LA NACION, se conocieron en el ámbito laboral, cuando coincidieron en la administración porteña. Maylin trabajaba en el área de Tercera Edad y, con el tiempo, la relación derivó en un vínculo personal.

Blanqueado el vínculo, la licenciada en Ciencias de la Comunicación dejó la función pública y acompañó al actual legislador por la Ciudad durante su proyecto para convertirse en presidente.

Tras dos años de noviazgo, se casaron en el registro civil de la calle Uruguay en una ceremonia íntima que terminó con una comida con sus familiares y amigos. Tres días después, llevaron adelante su boda en la Reserva Cardales, que contó con 350 invitados -entre seres queridos, amigos de toda la vida y testigos-.

Rodríguez Larreta y Maylin esperan a su primer hijo en común, tal como confirmaron en diciembre pasado fuentes cercanas al exjefe de Gobierno porteño. Por entonces, Maylin atravesaba las primeras 12 semanas de gestación de un varón, que convertirá al exjefe de Gobierno porteño en padre por tercera vez.

Con 60 años, cuenta con dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016, fruto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez. Con la llegada del bebé, la familia sumará su primer hijo varón.

En una entrevista con este medio en 2024, Maylin habló sobre su vínculo con Paloma y Serena y su propio deseo de convertirse en madre. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él“, afirmó.

“Armar una nueva pareja no siempre es fácil, sin embargo, no tuve dificultad. Si bien ya estábamos de novios, a ellas (por las hijas de él) las conocí recién en 2023. Respetar los tiempos fue lo correcto. Las chicas son lo más importante que tiene Horacio y para mí también. Con él, tienen un vínculo diario: se llaman o se visitan", contó en la misma charla y añadió: “Horacio siempre ha tratado de mantenerlas fuera de la exposición pública. De mi parte, mi postura fue siempre ‘Tengo amor para dar’, ojalá que lo quieran recibir. Mi deseo era integrar, unir, sumar; me importaba que ellas estuvieran cómodas. Son espectaculares y las quiero muchísimo".