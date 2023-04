Larreta, sobre el ataque a Berni: “La Policía de la Ciudad lo salvó de la golpiza”

escuchar

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta evaluó hoy el operativo de la Policía de la Ciudad, que derivó en la evacuación del secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras ser agredido por los compañeros de un colectivero asesinado en La Matanza. “Fue la Policía de la ciudad de Buenos Aires la que salvó a [Sergio] Berni de la golpiza” , evaluó el precandidato a presidente de la Nación.

“La Policía de la Ciudad actuó con toda la celeridad del caso”, enfatizó Rodríguez Larreta, en diálogo con radio Continental.

Así evacuó la Policía de la Ciudad al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

Si bien el jefe de Gobierno porteño aseguró que no se comunicó con Berni por el caso, dijo: “Mandé mi felicitación a la policía y mi repudio a la violencia que sufrió”. “La agresión siempre la repudio, me pareció cobarde tantos contra uno”, observó, y remarcó: “No porque sea ministro, cualquiera que reciba una agresión. Es la Argentina que hay que dejar atrás, la violencia física y la verbal”.

Puntualmente, al ser consulado por un oficial de la Policía de la Ciudad que utilizó su escudo para agredir a un manifestante, Rodríguez Larreta señaló: “La policía actuó con mucha valentía, pero si hay una situación que amerita una investigación, se abre el sumario enseguida. Siempre. Vi la imagen y eso inmediata se mandó a investigación”.

“Así como somos implacables con los delincuentes, también muy rigurosos con el funcionamiento de la policía”, señaló.

La agresión a Berni

La agresión a Sergio Berni ocurrió mientras el ministro de Seguridad bonaerense buscaba intervenir en un corte sobre la General Paz y Ruta 3, a la altura de Lomas del Mirador, en donde un grupo de colectiveros se manifestaban para reclamar tras el asesinato de Daniel Barrientos, conductor de la línea 620, quien murió este lunes por la madrugada mientras trabajaba.

Luego del ataque, el funcionario agredido fue acorralado por los colegas de Barrientos y protegido solo por un cordón de pocos efectivos policiales de la Ciudad y algunos trabajadores que participaban del corte. Uno de ellos también le reprochó: “¡Berni, mentiroso, vos te reuniste conmigo! ¡No hacés nada y ahora yo, un ciudadano, te estoy salvando!” . De igual manera, otros manifestantes lanzaron: “¡Renunciá mentiroso, chorro!”; “Todos los días nos matan”; “¡Renunciá si no estás capacitado para esto!”. Ante estas palabras, el ministro se defendió y les dijo: “No soy un mentiroso, trabajamos con todos, muchachos”. Además, aclaró que, si bien entendía “el dolor y el enojo” de los manifestantes, no tenía intención de dejar el lugar.

Después de la agresión en la que terminó evacuado, Berni aclaró que no denunciará a quienes lo atacaron y anticipó que no dejará su cargo. “¿Cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos”, dijo, tras ser consultado por la prensa. “Para un soldado hay dos cosas que no son opción: rendirse y escaparse”, añadió

LA NACION