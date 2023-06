Las declaraciones de la madre de Cecilia Strzyzowski desde Chaco: “César la mataste al pedo, ella nunca te hubiera traicionado”

escuchar

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en la ciudad de Resistencia, Chaco, desde el 1 de junio, cruzó esta mañana al hijo del matrimonio Sena y pareja de su hija, César Sena, y lo acusó del femicidio de la joven de 28 años. “Si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado”, sentenció. Además, habló sobre el avance de la causa tras mantener una reunión con el equipo fiscal que investiga el hecho.

“Estoy un poco más tranquila, los fiscales me fueron contestando y me fueron cerrando muchas cosas”, afirmó hoy Gloria en una entrevista en LN+ ante una consulta sobre el desarrollo del caso y agregó: “Se sumaron abogados, van a ser querellantes por parte de mi hija. Queríamos sumar abogados nacionales y lo hicimos. Queremos hacer un equipo grande, fuerte, conciso, pesado. Como ellos son pesados [en referencia a la familia Sena, cercana al gobernador Jorge Capitanich], queremos jugar pesado. Me sentía una ama de casa con el escarbadientes jugando con titanes”.

Respecto de sus expectativas en torno a la investigación, dijo: “Mi intención es encontrar a Cecilia. Quiero justicia. Desde que me cayó la ficha de que no la iba a encontrar con vida quiero encontrar el cuerpo, que la gente me ayude, que si ve algo denuncie. Hay muchas versiones, ahora quiero justicia y que esta gente termine en perpetua”.

Luego, habló sobre el posible móvil del crimen. “Hoy creo que mi hija sabía algo que no tenia que saber. Estoy convencida de eso: estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado, o metió la nariz en donde no debía... Por curiosa, porque ella maldad no tenía”, sostuvo y apuntó contra la pareja de la joven: “Ella no debía saber qué hacer con esa información. Y te digo una cosa, César, si la mataste por eso la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado, no te hubiera lastimado. Ella te protegía, quería algo bueno para vos, te defendía, decía que eras así por la infancia que había tenido. Ella siempre te defendía, te adoraba. Nadie en la vida te va a amar como te amó esa chica”.

Cecilia Strzyzowski y César Sena

En ese contexto, afirmó que a pesar de las fotos afectuosas que la pareja mostraba en las redes sociales, César había ejercido violencia física sobre Cecilia. “Yo me entero ahora de que él la violentó, cuando el amigo [de ella] lo declara. Ahora, le digo al amigo, ¿por qué si sos amigo y te conocemos toda la vida, desde chiquito, no se te ocurrió venir y decirme que la están lastimando ¿Cómo carajo no me avisaste?”, reclamó.

Por último, volvió a pedir que el presidente Alberto Fernández intervenga la provincia para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia y lo responsabilizó por cualquier cosa que pueda ocurrirle a ella y a su familia. Dijo que la única persona del Gobierno que se comunicó con ella fue la ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, “y lo único que hizo fue mostrar el ticket de la plata que supuestamente me habían depositado en una cuenta, como que yo ya la había cobrado y yo ni enterado estaba. Eso me molestó muchísimo, por eso decidí no cobrarla. Es la primera vez que veo que le dan un subsidio a familiares de una víctima. Fue un ataque directo y no la voy a cobrar, guárdense la plata. Me pareció una falta de respeto total”.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

Reunión con los fiscales

Gloria hizo las declaraciones después de la reunión que mantuvo esta mañana con el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de su hija, por el cual hay siete detenidos como sospechosos. La mujer ingresó acompañada de su otra hija a la sede ubicada en avenida 9 de Julio 236 de la capital provincial, donde los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez les detallaron los avances en la investigación.

El encuentro ocurrió luego de que el EFE tomara ayer declaraciones indagatorias a dos de los siete imputados y a la espera de que hoy llegue desde Córdoba un equipo de antropología forense para estudiar las muestras óseas que se peritaron en las últimas horas.

Los investigadores del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, de quien no se tienen noticias desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, están convencidos de que la joven fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra, la exprecandidata a intendenta Marcela Acuña, a quien la situación “se le fue de las manos”, mientras que el resto de los acusados detenidos “colaboraron activamente” con ella en la desaparición del cuerpo.

La principal hipótesis, relatada a Télam por el fiscal Cáceres Olivera -integrante del EFE conformado para la investigación del caso-, tiene como escena principal la casa del matrimonio de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña (ambos detenidos al igual que su hijo César y otras cuatro personas), en la calle Santa María de Oro, en Resistencia, pero los pesquisas trabajan minuto a minuto para establecer el hallazgo del cadáver, para lo cual aguardan resultados de peritajes químicos, de comunicaciones y antropológicos que aún demandarán algunos días.

LA NACION

Temas Caso Cecilia Strzyzowski