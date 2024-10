Las definiciones de Fernando Bravo: lo que no le gusta de Milei y la “curiosidad” que se esconde detrás de sus ataques a la prensa

Fernando Bravo hizo un extenso análisis este domingo por la noche la situación política y económica que afronta la Argentina, con un gobierno como el de Javier Milei que impulsa amplias reformas y ataca a periodistas, y una oposición que está debilitada, con la mayoría de los partidos que la componen en crisis de liderazgo.

En Comunidad de Negocios (LN+), el conductor radial destacó la intención del Ejecutivo de achicar el Estado, criticó las formas del Presidente y dijo qué es lo que no le gusta del Presidente. Puntualizó además en la “curiosidad” que se esconde en sus reiterados embates del mandatario contra los diarios y medios de comunicación.

Ante la pregunta de José Del Rio respecto a cómo ve a la Argentina del presente, dijo: “Con una mezcla de expectativa e incertidumbre de cómo terminará esta película. Con una gran movida que está llevando adelante el Gobierno en cuanto a la modificación de muchos aspectos del Estado, que espero sirvan para bien”.

En ese sentido, afirmó: “Estoy de acuerdo con que la Argentina tenía un estado sobredimensionado. El Estado ha sido un recurso político muy grande. En algún momento hay que desactivarlo y que opere en función de lo que el país necesita. Y soy un convencido de que la mano privada tiene que hacer mucho más. Hay que dar lugar. El Estado tiene que cumplir funciones fundamentales, como salud, educación. Pero se usó como una caja abierta a cualquier tipo de malversación de la función”.

Luego de aquel guiño a la gestión actual, el locutor remarcó que no le gustan las “formas” del líder de La Libertad Avanza (LLA): “Soy un partidario del gesto amable. El gesto pendenciero y descalificador, como el que a veces usa el Presidente, no me gusta. Él debería cuidar eso, cuidar sus formas”.

Después, hizo un pequeño balance del panorama que el jefe de Estado tiene por delante: “Algunas cosas le sonríen. La economía dicen que está arrancando. La inflación ha tenido una caída importante. Pero todavía la gente no lo siente como se debería sentir. Espero que le sople algún viento de cola. Con la cosecha ha pasado. Esta última lluvia ha traído esperanza de una cosecha fortalecida. Las relaciones con los organismos internacionales parecen ser buenas, el riesgo país ha caído. Se están dando algunas cosas. Espero que se sostengan y que también derroche eso en el bolsillo de la gente, que está flaco y está pasando penurias”.

En relación a las fuertes críticas de mandatario hacia el periodismo, Bravo remarcó: “El periodismo es esencial para la democracia, aunque a veces sea vapuleado o insultado. Milei no entendió algunas cosas que suceden y no las están valorando. No sé cual es el motivo por el cual a veces toma el periodismo de rival”. Y puntualizó en un detalle no menor: “Fijate algo muy curioso. Joaquín Morales Solá lo dijo claramente en su editorial. Aquellos medios que están manifestándose como medios vinculados al partido saliente no son tan atacados como los periodistas independientes . Si hay algo que el periodismo independiente tiene como un ADN principal es la crítica. Y eso jamás se tiene que ahorrar. Pero a pesar de que el periodismo pueda hacer una crítica encendida, también quiere que a Milei le vaya bien”.

Por último, el presentador radial se pronunció sobre una “grieta” que cada vez es más grande hacia adentro de los partidos políticos. “Una de las asignaturas pendientes que tiene en este tiempo la democracia es el fortalecimiento de los partidos. Están debilitados. El peronismo atraviesa una crisis como nunca la ha atravesado, con una falta de líderes muy fuerte. El radicalismo atraviesa un momento de crisis muy fuerte. El Pro comienza a descascarse de manera preocupante. Creo que la figura de Milei está eclipsando el rol que deben jugar los partidos políticos. Los partidos políticos deberían tener como objetivo fortalecerse”, cerró.

LA NACION