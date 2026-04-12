Las dos caras del canciller Pablo Quirno: estricto con el protocolo diplomático, pero explosivo en las redes

En sus poco más de cinco meses como canciller el gobierno libertario, Pablo Quirno construyó un perfil de sobriedad y firmeza, combinando sus conocimientos previos de las finanzas y la economía con dotes de buen orador y un rápido aprendizaje de las reglas de la diplomacia. Pero la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas, comprometido en su férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, tiene un lado B, que se muestra en las redes sociales, con el lenguaje agresivo, que incluyó alguna alusión sexual, y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación, y voces que disienten con el relato oficial.

“En el trato es cortés, siempre atento, impecable. En las redes es otro, como el doctor Jekyll y Mister Hyde”, ironiza en diálogo con LA NACION un diplomático extranjero con funciones en el país que conversó varias veces con Quirno, y compara sus cambios con los dos personajes de la conocida obra literaria del novelista escocés Robert Louis Stevenson, una genial parodia sobre la dualidad humana.

“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con (Luis) Majul”, escribió el domingo pasado el ex secretario de Finanzas en su cuenta de X. Estaba mirando, en vivo, a su amigo y antiguo compañero desde el gobierno de Mauricio Macri, en un reportaje con LN+, en el que el ministro de Economía defendía el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios y empleados públicos desde el Banco Nación.

“A ver, ignorante”, le espetó la semana pasada a un usuario que cuestionaba el otorgamiento de créditos a funcionarios, entre ellos a ex compañeros del equipo económico que siguen trabajando con Caputo, como Federico Furiase, sucesor de Quirno en la secretaría de Finanzas. El canciller fue, en este tema, el primer funcionario que salió a responder las acusaciones de la oposición sobre un otorgamiento irregular de créditos, algunos de ellos por cifras superiores a los $300 millones.

Si las frases hirientes y desafiantes –algunas de tono “adolescente”, según coincidieron otro experimentado diplomático de carrera y distintos usuarios de X que no comulgan con el Gobierno- causan escozor en el mundo de la diplomacia tradicional, una inédita respuesta a un kelper que lo invitaba a conocer las Islas Malvinas generó críticas desde la geopolítica.

“!Me gustaría ir y pasar una semana!”, le contestó con ironía y en inglés al usuario Gabin Short, poblador de Malvinas, que lo invitaba a conocer las “Falklands”. En otro posteo de respuesta a otro presunto kelper, autodenominado Mr.Falkland, Quirno sostuvo: “No hay razón por la que no pudiéramos confiarnos el uno al otro. No hay mejor manera que acercarnos más para construir esa confianza”. La cordialidad del intercambio no cayó bien a la oposición al Gobierno.

Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro @LuisCaputoAR se pasea desnudo con Majul. — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 6, 2026

“Parece que el Canciller quiere pasarse una semanita en las Malvinas. Lástima que más allá de la clara ironía se olvidó de aclararle al kelper que no se llaman “Falklands”, que son argentinas y que a las provocaciones coloniales se les responde en castellano. Malvinas argentinas siempre!”, lo desafió el diputado socialista Pedro Paulón.

Desde la Cancillería ven con tranquilidad la veta contestataria de Quirno, muy diferente al estilo que sostuvieron sus antecesores, Diana Mondino y (sobre todo) Gerardo Werthein, más afín al silencio mediático. “Es el canciller de Milei”, responden cerca del propio canciller, dando a entender que pertenece y milita en un Gobierno que utiliza redes sociales y medios para dar su “batalla cultural”.

-Un canciller no puede entrar en el barro-le espetó un usuario de X.

-¿ Por qué no?- le contestó Quirno, sin complejos por su estilo desenfadado, que consigue adhesiones fervorosas entre los tuiteros y youtubers que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. “Ave Quirno” es una de las frases de representantes de las Fuerzas del Cielo cada vez que el canciller publicita en las redes reuniones o pactos que lleva adelante desde el Palacio San Martín.

Precisamente esa capacidad de responder lealmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la vez haber conseguido el respeto de los “celestiales”, lo ubican como posible reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, siempre y cuando los Milei decidan removerlo, algo que hasta el momento no aparece en el horizonte inmediato. “Le queda demasiado bien el traje de canciller”, descartan en su entorno, aunque ninguno de los otros eventuales candidatos (Martín Menem, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger o Luis Petri) recoge adhesiones en todas las tribus libertarias.

“Martín Menem y Santilli no los va a aprobar Caputo. Sandra y Federico también tienen resistencias, y Quirno podría ser, aunque no deja de ser un hombre de Luis Caputo, el tío de Santiago”, analiza un allegado al Presidente, que concluye en una sentencia. “Adorni todavía no se fue porque no tiene reemplazante”, concluye sotto voce un referente del universo libertario. De todos modos, Quirno tuvo esta semana su foto con Karina Milei, que en la Casa Rosada recibió a un grupo de empresarios del sector cárnico y anunciaron la realización de la denominada Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, a fines de este mes en tres ciudades norteamericanas.

Cerca del canciller tampoco se hacen cargo de otro rumor, el que asocia el interés de Quirno por la presidencia del BID, el organismo internacional de crédito que hoy preside el economista brasileño Ilan Goldfajn, con mandato hasta fines de 2027.

“Vamos a dejar todo en la cancha por nuestro querido país, por nuestros hijos y nietos, con el apoyo de todos, mirando para adelante. Vamos Argentina!”, reza el tuit fijado por Quirno el día de la asunción de Milei, el 10 de diciembre de 2023. Mezcla de protocolo y explosión en redes sociales, el canciller sigue aportando en el campo de juego en favor de la causa libertaria.