La frase del canciller Pablo Quirno para elogiar a Luis Caputo: “Se pasea desnudo”

El canciller Pablo Quirno elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, con un mensaje en redes sociales en referencia a la entrevista que concedió este domingo a LN+. Se trató de una frase alusiva al desempeño de su compañero de gabinete, quien defendió a los funcionarios del Gobierno señalados de recibir millonarios créditos hipotecarios por parte del Banco Nación.

“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro Luis Caputo se pasea desnudo con Majul”, escribió el exsecretario de Finanzas en una publicación difundida a través de su cuenta de X, que se viralizó rápidamente.

El canciller Pablo Quirno celebró el desempeño de Luis Caputo en la estrevista que le realizó este domingo por la noche Luis Majul por la pantalla de LN+ Captura X Pablo Quirno

Durante la entrevista, Caputo respaldó a los funcionarios y legisladores del oficialismo que accedieron a créditos otorgados por el Banco Nación (BNA), sostuvo que la mayor parte del periodismo “odia” al Gobierno y calificó al kirchnerismo como “el infierno” al que la sociedad no quiere regresar. No obstante, también defendió a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo Caputo en relación a los préstamos del BNA, durante la entrevista y afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas de crédito: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno

Entre los casos que trascendieron aparecen dos funcionarios de la cartera económica: el exdirector del BCRA y ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de más de $367 millones; y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, con un préstamo inicial cercano a los $373 millones.

Además, Caputo rechazó cualquier irregularidad y aseguró que las condiciones son iguales para todos los clientes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, explicó. También sostuvo que es lógico que los funcionarios recurran al Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da”.

Luis "Toto" Caputo respaldó a Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito X @@madorni

Hace una semana, Quirno ya se había expresado en sintonía con Caputo. Luego de conocerse el fallo a favor de YPF, el canciller respaldó al ministro atribuyéndole parte de la responsabilidad en la decisión de la justicia de Estados Unidos, a raíz del intento de la oposición de reivindicar la expropiación de la petrolera.

El gobernador bonaerenses, Axel Kicillof, había dicho: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”. Mientras que la expresidenta Cristina Kirchner fue más allá y ponderó haber expropiado la empresa, que a su juicio generó el actual boom del yacimiento de Vaca Muerta.

En diálogo con LN+, el canciller afirmó: “No hay que agradecerle nada a Kicillof, que fue el responsable de la expropiación, una aventura kirchnerista que comenzó cuando trajeron a la familia Eskenazi a la compañía”.

En cambio, resaltó: “Con [Luis] Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años”, completó el encargado de la diplomacia nacional, en referencia a gestiones conjuntas con el hoy ministro de Economía para resolver demandas de los fondos buitre, durante el gobierno de Cambiemos.