Las fuerzas políticas en el interior expresaron su repudio al ataque y su apoyo a Cristina Kirchner

Con el kirchnerismo a la cabeza, en distintas provincias hubo expresiones de repudio al ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner y muestras de solidaridad. Su cuñada y gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó su apoyo y cercanía, al hablar en una sesión extraordinaria de la Legislatura provincial, en Río Gallegos.

“Podemos darle miles de interpretaciones, como se dio o porqué se dio, no lo voy a hacer. Cada uno tiene que hacer su propio análisis, pero hubo una situación que no podíamos imaginar que podría darse con la vicepresidenta, que es parte de esta tierra, de esta querida Santa Cruz”, dijo la mandataria. “Y que junto con Néstor han hecho una transformación en nuestro país que parece que a algunos les molesta y les pesa”, añadió.

Ante los legisladores, la gobernadora aseguró “las diferencias van a estar, por eso pertenecemos a distintos partidos políticos, eso es bueno, la pluralidad enriquece. Pero cuando se discute con altura y participación, no cuando tenés la amenaza de la pistola o las armas, eso nos recuerda a lo más duro de la Argentina, eso no tiene que volver pasar”.

Hizo, además, un llamado a la construcción colectiva y afirmó “me preocupan los intolerantes, quienes piensan que cortándote con una bala van a terminar con la historia, tengan memoria, los que más años tenemos tengamos memoria, construyamos verdad, justicia, exijamos a cada poder lo que tiene que hacer”.

Durante la sesión convocada anoche de urgencia, todos los bloques políticos aprobaron la resolución 184/22, por la que expresan la solidaridad con la vicepresidenta y su familia y exigen el pronto esclarecimiento del hecho en tanto que instaron a evitar los mensajes de odio.

Alicia Kirchner condenó enérgicamente el ataque a la vicepresidenta, al hablar en la Legislatura de Santa Cruz

En tanto, diputados y senadores de todos los bloques de la Legislatura de Corrientes condenaron enfáticamente el ataque a Cristina Kirchner e hicieron un llamado a la unidad nacional. Sin distinción de banderas políticas, los legisladores se comprometieron “a poner por encima de cada interés sectorial, los intereses de la patria y así poder recuperar el sendero de la paz social”.

Llamaron, además, a “desalentar cualquier manifestación que exacerbe aún más los ánimos” y a “reflexionar sobre el rol que nos toca, para poder construir una mejor democracia, aun en el disenso”.

“Actos de esta naturaleza, jamás deben ocurrir en nuestro país. Esta violencia constituye un atentado contra la democracia y las instituciones de la República”, señalaron los legisladores en un comunicado. Agregaron que “en momentos difíciles y de alta confrontación política y conflictividad social como los que vive la Argentina, es imposible construir un futuro que nos lleve al progreso y desarrollo que tanto necesitamos”.

Al margen de esta expresión de unidad, una columna de manifestantes del PJ se movilizó a la Plaza de Mayo local.

Diputados y senadores de la provincia de Corrientes hicieron un llamado a la unidad nacional

La Legislatura de Chaco, en tanto, realizó una sesión extraordinaria para expresar la condena al intento de magnicidio.

El PJ chaqueño, que responde al gobernador Jorge Capitanich, convocó a una “marcha por la paz”, a la que invitaron a sumarse a todos los sectores de la sociedad. “El pueblo argentino quiere paz”, resumieron.

Vamos a participar activamente en la movilización de esta tarde, generar las condiciones para la adhesión al decreto y tomar acciones que promuevan conciencia colectiva para desterrar prácticas horrendas, que nos llevan a los peores momentos de nuestra historia. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 2, 2022

Sin feriado en Mendoza

El gobierno de Mendoza no adhirió al feriado nacional. De todos modos, el peronismo realizó una marcha en el microcentro local. La convocatoria fue realizada por el PJ mendocino, que preside la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, a la que se sumaron diversas organizaciones políticas, sociales y gremiales.

Marcharon a la Legislatura, en “defensa de la democracia”, tras el ataque perpetrado contra la vicepresidenta. Pasado el mediodía, unas mil personas se congregaron en la peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, lo que provocó complicaciones con el tránsito.

“Estamos conmocionados, como todo el país. Es un antes y un después para la democracia. Esperamos que ese después sea para mejor. No importa si Cristina te cae bien o mal, si estás de acuerdo o no con la decisión del presidente del feriado. Cualquier persona de bien, que sea creyente, que tiene valores, que crea que la violencia no es la manera de solucionar las diferencias, tiene que repudiar este hecho, que es lamentable y grave”, dijo a LA NACION el presidente del bloque de senadores provinciales deñ del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

Marcha de organizaciones peronistas en Mendoza

Ilardo pidió que la dirigencia política “convoque a la paz social, al encuentro, a la calma, porque es la Argentina que necesitamos, y lo que todos deseamos”. Por su parte, la actividad laboral y educativa se desarrolló con normalidad.

El gobernador radical Rodolfo Suárez transmitió a LA NACION su enérgico rechazo al ataque sufrido por Cristina Kirchner, pero dejó en claro que debe primar “la prudencia para trabajar en paz”, al señalar su desacuerdo con el feriado nacional anunciado por el presidente Alberto Fernández.

En San Juan, distintos sectores del Kirchnerismo convocaron a una marcha en la plaza 25 de Mayo, en solidaridad con la vicepresidenta. El PJ extendió la convocatoria a un pronunciamiento “en defensa de la democracia”.

Marcha en Mar del Plata

Dirigentes y militantes de varias organizaciones sociales y políticas se movilizaron en Mar del Plata para expresar su repudio al intento de magnicidio. Las columnas avanzaron por la avenida Luro y cubrieron más de seis cuadras, al punto de ponerse en marcha para llegar hasta la costa y regresar por Rivadavia hacia el punto de partida, a 100 metros del palacio comunal.

La participación fue casi exclusiva de gremios y fuerzas políticas que revisten en el Frente de Todos, así como también de organizaciones barriales. Previamente, en el Concejo Deliberante hubo una expresión conjunta entre los distintos sectores políticos. “”Exigimos el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable. Siempre el camino debe ser el de la paz social”, dice el pronunciamiento.

Con la colaboración de los corresponsales