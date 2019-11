Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2019 • 13:59

Una súbita emoción embargó hoy la Cámara de Diputados en su última sesión ordinaria del año. La mitad de los legisladores dejará sus bancas el 10 de diciembre próximo, entre ellos el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien quebró en llanto cuando, desde todas las bancadas, exaltaron su labor al frente del cuerpo.

Quien arrancó los discursos de despedida fue la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador. "Quiero en su figura reivindicar a todos los que este 10 de diciembre terminan su mandato. Usted tuvo estos cuatro años un rol fundamental, hizo desde donde pudo lo que pudo para que en este recinto todas las voces se pudieran expresar", sostuvo la legisladora.

Monzó se revolvía emocionado en su sitial de la presidencia. Tomó la palabra Graciela Camaño, de Consenso Federal. Tras elogiar a algunos de los diputados que finalizarán su mandato -mencionó a Pablo Kosiner, a Diego Bossio, Marco Lavagna, a Axel Kicillof y Nicolás Massot -la diputada lavagnista se dirigió a Monzó. "Usted ha sido un gran presidente, un hombre de grandeza humana que reivindicó la política como nadie, en una fuerza política que no lo supo interpretar. También se inmoló. Gracias Emilio por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que vas a hacer, sos un gran dirigente político", exaltó.

Fue entonces cuando los diputados se pusieron de pie y en el recinto estalló una ovación. Monzó ya no podía contener las lágrimas.

Las palabras de Graciela Camaño que derivaron en el llanto de Emilio Monzó 02:41

Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, destacó por su parte la tarea administrativa encabezada por Monzó. "Usted jerarquizó el manejo de la casa con transparencia y honestidad", enfatizó. "Nadie es dueño de sacar a nadie en política, solo se va uno cuando siente ha perdido el sentido por lo que lucha. Sé que esas cosas no han sucedido en usted y va a ir al lugar que quiera por convicciones propias".

Desde el bloque peronista, el diputado Kosiner destacó en Monzó "el cumplimiento de la palabra". "Este país se podría haber ahorrado momentos difíciles si el diálogo que Monzó pregonaba hubiese sido escuchado", enfatizó.

Desde el bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi -quien partiría al futuro gabinete de Alberto Fernández como ministro de Defensa- también despidió a Monzó con elogios. "Reivindicó la rosca, que no es otra cosa que reivindicar la política como herramienta de transformación. En estos años en algún momento la política tuvo un sentido agonal, no solo había que ganar al adversario, había también que vencer al adversario. Siento que ahora podemos dar vuelta la página. Usted logró que nosotros nos sintiésemos cómodo como presidente: sabíamos que no recibiríamos de usted una respuesta fuera de los cánones de la política, una puñalada trapera. Valoramos mucho su presidencia, se lleva el cariño y el respeto de este bloque", sostuvo.