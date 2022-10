Las organizaciones sociales esperan a Victoria Tolosa Paz con una lista de reclamos

Victoria Tolosa Paz aún no asumió en el ministerio de Desarrollo Social pero ya la aguardan varios pedidos. Pese a que desde los movimientos sociales no criticaron a la diputada que reemplazará a Juan Zabaleta, tampoco postergaron sus reclamos. La lista de demandas va desde el fortalecimiento de la economía popular, que incluye el salario universal que pide Juan Grabois o el refuerzo para indigentes que impulsa el kirchnerismo, hasta una reunión con las organizaciones de izquierda que integran la Unidad Piquetera, según adelantó Eduardo Belliboni.

“Nos parece que va a haber una continuidad de la política principal, que es fortalecer la producción y las políticas alimentarias, de primera infancia y de urbanización”, dijo a LA NACION el líder de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien consideró que la llegada de Tolosa Paz a Desarrollo Social “es un cambio de nombre” a partir de la decisión de Zabaleta de, según sus propias palabras, “volver a Hurlingham”.

"Nos parece que ya hay que avanzar en un bono y en un fortalecimiento de ingresos para más de dos millones de trabajadores que están en la indigencia y un fondo de fortalecimiento de la economía popular", dijo a LA NACION Daniel Menéndez LA NACION

Sin embargo, Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de Desarrollo Social, agregó que “están en tiempo de descuento” y, pensando en 2023, planteó que deben avanzar en un bono. “Nos parece que ya hay que avanzar en un bono y en un fortalecimiento de ingresos para más de dos millones de trabajadores que están en la indigencia, así como con un fondo de fortalecimiento de la economía popular”, puntualizó, pivoteando entre las demandas del kirchnerismo y las organizaciones sociales oficialistas.

Otra de las agrupaciones con representación en el ministerio es el Movimiento Evita, desde donde enfatizaron que las políticas de Tolosa Paz deben apuntar al sector de la economía popular. “Esperamos una mejora en la política alimentaria, ya que ha sido deficitaria durante estos tres años y es imperioso potenciar el carácter productivo de la economía popular”, se sinceró ante este medio Gildo Onorato, dirigente de la agrupación que conduce Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.

Onorato, secretario gremial de la UTEP, se mostró optimista ante la llegada de Tolosa. “Tenemos que terminar con la política de subsidios, los planes sociales no pueden ser permanentes. La economía popular es trabajo sin derechos y el Estado tiene la posibilidad de poner en valor ese esfuerzo. Pensamos que con Victoria lo podremos lograr”, dijo, aunque advirtió: “Será determinante que convoque rápidamente al Consejo de la economía popular para poder tener una planificación clara de las políticas para el sector”.

“No tenemos bien claro cuál puede ser su agenda”, se atajaron desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que aporta funcionarios y legisladores al Frente de Todos . Desde esa organización, liderada por el diputado Juan Carlos Alderete, señalaron que no tienen ni un “mal vínculo” ni uno “particularmente bueno” con la flamante ministra, aunque destacaron que compartieron actividades de campaña.

Señalaron que, desde su perspectiva, “lo importante sería una política que vaya en camino de ir transformando los planes en trabajo” y plantearon que el ministerio podría avanzar en línea con la ley de tierra, techo y trabajo presentada en 2020. “Es un plan con dos aristas: generar tierras para campesinos que son arrendatarios, es decir, darle tierra propia a quienes la trabajan, y la otra es más urbana: hacer loteos con servicios en tierras fiscales para gente que no tenga viviendas. Tenemos un relevamiento 200.000 tierras fiscales en la provincia de Buenos Aires y se podría desarrollar lo mismo en otras provincias”, apuntaron y remarcaron: “Es un programa que lo podría hacer el ministerio, no es necesaria la ley”.

Juan Grabois, quien ya amagó en más de una oportunidad con abandonar el Frente de Todos, cree que lo más importante es que avance la propuesta del salario básico universal y el fortalecimiento de la economía popular. Así lo señalaron fuentes cercanas al dirigente del MTE, que remarcaron: “Hay y ha habido buen diálogo, pero lo único que nos importa es celeridad y firmeza en esa política”.

“De la trayectoria de Tolosa Paz no sé mucho, excepto que fue parte de la Mesa contra el Hambre que fue un fiasco, ese es su antecedente en el terreno social”, dijo a LA NACION el líder piquetero Eduardo Belliboni Victoria Egurza - Télam

Desde la vereda opositora, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, consideró que los cambios de ministros “no cambia nada” si no modifican “la política de ajuste”. “Vamos por el tercer ministro en menos de tres años de Gobierno. Es claro que no fracasan los funcionarios sino la política económica y social sometida al Fondo Monetario Internacional. El problema consiste en las políticas del Gobierno, del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo y no de los ministros”, señaló en dialogo con este medio.

Belliboni dijo que desde Unidad Piquetera continuarán con los mismos reclamos -trabajo genuino, planes sociales, asistencia a los comedores populares y un aumento del salario mínimo que determina el plan Potenciar Trabajo- y adelantó que van a pedir una reunión con la nueva ministra.

“De la trayectoria de Tolosa Paz no sé mucho, excepto que fue parte de la Mesa contra el Hambre que fue un fiasco: ese es su antecedente en el terreno social”, recordó el líder piquetero, que destacó que la nueva ministra deberá lidiar con una cartera dividida. “No sé cómo va a hacer con un ministerio parcelado, dividido. Ese es uno de los grandes problemas que tienen junto con lo que es el ajuste, que es lo que determina los fracasos de la política de Zabaleta, que termino con 200.000 indigentes nuevos y sin abrir los programas sociales”, cerró Belliboni.

Temas Victoria Tolosa Paz