Las reacciones del arco político a la publicación del dato de pobreza del primer semestre

Tras la publicación de esta tarde del dato de pobreza, que aumentó a 32,3% en el primer semestre según datos oficiales, el Gobierno relativizó el incremento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al período previo. Por su parte, distintos miembros de la oposición criticaron la gestión libertaria.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El mensaje de Caputo tras la publicación de los datos de pobreza Captura

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Itai Hagman, le apuntó al Gobierno por el incremento en la pobreza y por la caída en la actividad económica, que fue del 2,9% en julio.

“Sube la pobreza, se desploma la actividad, se pierden puestos de trabajo registrados, morosidad en niveles récords, la inversión cayendo, la informalidad al alza. Y nos quieren convencer de que la macro va bárbaro”, expresó el legislador.

En el mismo sentido se manifestó Sebastián Galmarini, también diputado de UxP e integrante del Frente Renovador, el partido que lidera Sergio Massa.

El mensaje de Sebastián Galmarini Redes

“Qué día para el desgobierno de Milei…Se derrumbó el verso con un par de publicaciones. Cae la actividad, sube la pobreza, sube el desempleo, menos recaudación, más ajuste, metas incumplidas, año electoral. Recetas conocidas, resultados asegurados. Desastre", afirmó.

A su vez, el dirigente del Frente de Izquierda (FIT), Gabriel Solano, aseguró que el aumento en la pobreza “es el resultado directo de la política oficial de destruir los ingresos de los trabajadores en beneficio de una minoría privilegiada”.

“El relato de que Milei había bajado la pobreza en 14 millones de personas ha quedado sepultado por la realidad apremiante que vive la población. La combinación entre destrucción de puestos de trabajo registrados, mayor informalidad laboral, caída de los ingresos, crecimiento del endeudamiento y la morosidad y suba de tarifas es la base del actual salto de la pobreza. Estamos ante el único resultado posible de esta política”, indicó.

El mensaje de Solano Captura

Por otro lado, el radical Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas (PU), resaltó que hay más de dos millones de nuevos pobres en el país.

“Cinismo y brutalidad. Hace 10 días teníamos al presidente y al ministro Caputo en Narnia, festejando e ironizando con un video de la calle Corrientes, aunque sabían que el primer semestre había sido durísimo para los argentinos. Hoy el INDEC confirmó qué la actividad económica cayó un 1,4% interanual, que tenemos 2,05 millones de nuevos pobres [y que] las ventas en supermercados cayeron un 2,1%.

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