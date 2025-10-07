Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”

Durante la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde habló de su nuevo libro y dio un show musical, el arco político reaccionó y desde la oposición lo calificaron de “mamarracho”. Además cuestionaron que el recital del mandatario se da después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional tras una denuncia por vínculos con el narcotráfico.

De Fuerza Patria, el diputado Leandro Santoro criticó el show de Milei y declaró: “Esta gente está enferma”. También le siguió su par Cecilia Moreau, quien compartió un GIF de una persona tapándose la cara.

Esta gente esta enferma. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 7, 2025

En tanto, Malena Galmarini calificó la presentación como “increíble” de manera irónica y sostuvo: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho". “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las ‘retenciones cero’, el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?“, continuó.

Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa Libra, el 3%, el narco financista, la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto.

Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 7, 2025

Desde la izquierda también fueron críticos con Milei y Vanina Biasi apuntó: “Patéticos. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”.

Patéticos, si. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte. #FueraMilei pic.twitter.com/2DeR4PshII — Vanina Biasi (@vaninabiasi) October 6, 2025

“Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”, escribió en la misma línea Esteban Paulón y compartió un póster en referencia a la película homónima con la imagen del Presidente. A su vez, Facundo Manes también realizó una publicación con un mensaje en alusión al film y vinculándolo con el show del mandatario.

