Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”
El Presidente presenta su nuevo libro y, además, cantó en el escenario; desde la oposición lo criticaron
- 2 minutos de lectura'
Durante la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde habló de su nuevo libro y dio un show musical, el arco político reaccionó y desde la oposición lo calificaron de “mamarracho”. Además cuestionaron que el recital del mandatario se da después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional tras una denuncia por vínculos con el narcotráfico.
De Fuerza Patria, el diputado Leandro Santoro criticó el show de Milei y declaró: “Esta gente está enferma”. También le siguió su par Cecilia Moreau, quien compartió un GIF de una persona tapándose la cara.
Esta gente esta enferma.— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 7, 2025
En tanto, Malena Galmarini calificó la presentación como “increíble” de manera irónica y sostuvo: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho". “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las ‘retenciones cero’, el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?“, continuó.
Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa Libra, el 3%, el narco financista, la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto.— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 7, 2025
Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema…
Desde la izquierda también fueron críticos con Milei y Vanina Biasi apuntó: “Patéticos. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”.
Patéticos, si. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte. #FueraMilei pic.twitter.com/2DeR4PshII— Vanina Biasi (@vaninabiasi) October 6, 2025
“Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”, escribió en la misma línea Esteban Paulón y compartió un póster en referencia a la película homónima con la imagen del Presidente. A su vez, Facundo Manes también realizó una publicación con un mensaje en alusión al film y vinculándolo con el show del mandatario.
https://t.co/4IJsjKyS00 pic.twitter.com/5I3fUDy900— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 6, 2025
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Javier Milei
"La mezzosoprano Lilia Lemoine". El "show" de Milei en medio del caso Espert: covers con “la banda presidencial” junto algunos diputados
Tras el apoyo. Kicillof sugirió que la renuncia de Espert pudo haber sido una decisión de Trump: "Es el nuevo jefe de campaña de Milei”
Show musical y discurso. Las primeras imágenes desde el interior del estadio donde Milei presentará su nuevo libro
- 1
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 2
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
- 3
La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia
- 4
La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert