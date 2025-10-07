LA NACION

Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de "mamarracho" a "Narnia"

El Presidente presenta su nuevo libro y, además, cantó en el escenario; desde la oposición lo criticaron

Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”LUIS ROBAYO - AFP

Durante la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde habló de su nuevo libro y dio un show musical, el arco político reaccionó y desde la oposición lo calificaron de “mamarracho”. Además cuestionaron que el recital del mandatario se da después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional tras una denuncia por vínculos con el narcotráfico.

De Fuerza Patria, el diputado Leandro Santoro criticó el show de Milei y declaró: “Esta gente está enferma”. También le siguió su par Cecilia Moreau, quien compartió un GIF de una persona tapándose la cara.

En tanto, Malena Galmarini calificó la presentación como “increíble” de manera irónica y sostuvo: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho". “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las ‘retenciones cero’, el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?“, continuó.

Desde la izquierda también fueron críticos con Milei y Vanina Biasi apuntó: “Patéticos. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”.

Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”, escribió en la misma línea Esteban Paulón y compartió un póster en referencia a la película homónima con la imagen del Presidente. A su vez, Facundo Manes también realizó una publicación con un mensaje en alusión al film y vinculándolo con el show del mandatario.

