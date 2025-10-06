“Clarín miente”: los militantes libertarios, con el Gordo Dan a la cabeza, revivieron una batalla del kirchnerismo

“¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?“, soltó Néstor Kirchner en 2009, uno de los peores años para el kirchnerismo. Su fuerza había mantenido un sostenido conflicto con el campo, y entraba a un año de elecciones legislativas que terminaría en derrota.

“Clarín miente”, era para entonces un cantito de cabecera del kirchnerismo, en especial de La Cámpora. Es recordado aquel vuelo a Angola de Cristina Kirchner en el que Guillermo Moreno, el entonces secretario de Comercio, repartió cotillón contra Clarín.

Lo llamativo es que quien revivió la pelea con los medios y con el grupo Clarín fue Milei. En marzo, con Luis Majul, en LN+, tiró la frase: “Clarín miente”. Hoy, la procesión libertaria de las Fuerzas del Cielo se filmó con el Gordo Dan a la cabeza y entre ellos había varios militantes con remeras “Clarín miente”.

El propio presidente tiene en X una publicación fijada que evidencia su aversión contra aquel medio. Como tweet fijado figura “Clarín: la gran estafa argentina”, y debajo: “No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”.

La previa libertaria

La militancia de La Libertad Avanza efectuó un fuerte despliegue en las inmediaciones del estadio Movistar Arena y eligió llegar allí dividida en una suerte de distintas legiones. Una liderada por el propagandista libertario, Gordo Dan que coreaba según mostraron unas imágenes viralizadas.

Entre la multitud, algunos también alzaban estandartes con las inscripciones “El comunismo es una enfermedad del alma” y “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

Momentos previos al acto del Presidente Javier Milei. En breve presentará su último libro en el estadio Movistar Arena Pilar Camacho

En otro video difundido en redes y reposteado por Milei, otro referente libertario Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, lideraba las filas de libertarios y los alentaba mientras le hablaba al mandatario: “Mira Javi estamos acá. Hay más. Están por todos lados. Me estoy quedando corto de remeras. Ya repartí 5000”, precisó. En otras imágenes también se percibía humo violeta lanzado por la juventud libertaria.