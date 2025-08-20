Las reacciones del arco político tras el blindaje del veto al aumento jubilatorio: de “miserables” a “populismo de manual”

Tras una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió blindar el veto al aumento para jubilados con 160 votos a favor. Desde la oposición reaccionaron a la votación y manifestaron su descontento por el resultado: tildaron de “miserables” a quienes respaldaron la medida del Gobierno y apuntaron contra Rodrigo De Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) por proponer como alternativa la insistencia parcial de algunos de los artículos.

López cruzó a otros sectores de la oposición por rechazar la moción que sugirió y manifestó: “Los jubilados se quedaron sin nada por el juego perversos de La Libertad Avanza, el kirchnerismo y sus aliados. Propusimos una insistencia parcial para salvar al menos el aumento del 7,2%”.

De las filas de Unión por la Patria, Cecilia Moreau apuntó contra La Libertad Avanza, Pro y gobernadores, y los acusó de sostener el veto sancionado por el Presidente. “Hay que ser muy soretes para votar en contra de darle un aumento a los jubilados”, cuestionó. En esta línea, Juliana di Tullio llamó a no votar al Gobierno y “sus secuaces”.

“Con el voto de los diputados de Milei, de los que quedan de Pro y de los diputados que responden a los gobernadores Frigerio y Rovira, los jubilados se quedaron sin el aumento del 7,2 % y sin la actualización del bono. Queda ahora en manos del pueblo juzgar su conducta”, sumó, en este contexto, el diputado Leopoldo Moreau.

Desde la izquierda, la candidata a diputada Myriam Bregman expresó: “Los 83 diputados que votaron negativo y los 6 que se abstuvieron demostraron ser unos títeres del FMI y empleados este gobierno ajustador. Irán al basurero de la historia”.

También se sumó el diputado nacional Nicolás Del Caño, que sostuvo: “83 diputados que cobran 5 millones de pesos le negaron un aumento a 7 millones de jubiladas y jubilados que apenas les alcanza para comer. Milei los llama héroes, pero son unos miserables. Hay que dar vuelta todo. La CGT cómplice no convocó ni a una marcha para rechazar el veto. Hay que construir un paro nacional y un plan de lucha para derrotar al Presidente, el FMI y sus cómplices”.

Por otra parte, el diputado Martín Tetaz respaldó la sugerencia de López y De Loredo e indicó: “Por rechazar la propuesta del radicalismo que pedía la insistencia parcial en el aumento del 7,2% a los jubilados, el kirchnerismo se lleva el discurso de que defiende a los jubilados, pero se cayó la ley. Populismo de manual”.

Del lado del Gobierno, el diputado Damián Arabia celebró la ratificación del veto y acusó a la oposición de llevar adelante un “intento desestabilizador”. En esta línea, se metió en el plano electoral y dijo: “En octubre se les acaban las bancas: es libertad o kirchnerismo”.

En tanto, Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, aseguró: “Se sostuvo el veto de Milei. Primó la cordura y logramos defender el equilibrio fiscal. La mejor forma de ayudar a quienes más necesitan es manteniendo la baja de la inflación y la estabilidad económica. La Argentina de las soluciones mágicas quedó en el pasado. Gracias a quienes entendieron esto y no se dejaron llevar por el relato kirchnerista".