Las redes de la consultora de la esposa de Adorni: podcasts, frases inspiradoras y poco sobre sus clientes

“El éxito es un viaje, no un destino”. La frase podría estar inmortalizada en un mural o impresa en el reverso de los sobres de azúcar de cierta marca que acostumbra a compartir citas inspiradoras sobre el amor y la vida, pero no es el caso. Se trata, en cambio, de una de las publicaciones que aparecen en el Instagram de la consultora +BE, la firma que conduce Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.

Según su página de LinkedIn, la mujer cuenta con más de 15 años de experiencia en diversos sectores corporativos y se dedica al “coaching de equipos”. Se desempeña como directora de +BE, su propia consultora de coaching organizacional, desde julio de 2024. Apenas cuatro meses más tarde, brindó la primera capacitación a una empresa con vínculos con el Estado por cifras millonarias, según denunció la diputada nacional Marcela Pagano, lo que despertó curiosidad respecto del trabajo de su empresa.

En las redes sociales de la consultora, Angeletti suele compartir publicaciones con frases motivacionales y consejos para líderes y empresas que busquen mejorar el entorno laboral. “Este proyecto nació con el propósito de humanizar empresas”, aclara en el video resumen de fin de año.

El video de fin de año de la empresa de Bettina Angeletti

Con ese objetivo en mente, convirtió la cuenta de Instagram de la consultora en una colección de moralejas breves y adaptaciones de frases populares que comparte junto a fragmentos de películas y animaciones que le permitan ilustrar su punto. Entre otras, destacan “Todo cambia cuando cambiás tu actitud”, “el líder que inspira es aquel que actúa” -que remite a la idea de predicar con el ejemplo- y “el éxito es un viaje, no un destino”, similar a la premisa de disfrutar el camino antes que la meta. Irónicamente, alrededor de cinco meses después de compartir esta última frase, el jefe de Gabinete quedaría envuelto en una controversia por un viaje en jet privado a Punta del Este, que hoy es objeto de investigación judicial.

Bettina Angeletti

En la cuenta de Instagram de la compañía también se publican episodios de un podcast llamado “HablemosMásBe” en el que la propia Angeletti expone, entre otros temas, sobre la necesidad de fortalecer la confianza en los equipos de trabajo, tomarse pausas conscientes en el ámbito laboral y mejorar la capacidad de escucha.

Captura de algunas de las publicaciones de la consultora +BE en su cuenta de Instagram Instagram @masbeok

En esa misma línea, aparecen, además, videos que compilan segmentos de las capacitaciones organizacionales que dicta su consultora. Según se desprende de esos videos, la propuesta de la firma incluye actividades de team building, “desafíos grupales”, charlas sobre cómo apuntalar la cultura de cada empresa y rondas de trabajo en equipo.

“A través de desafíos grupales que exigieron ingenio y colaboración, y de preguntas que invitaron a la reflexión honesta, logramos: crear puentes [...] Y encender la chispa, motivando a los participantes a trabajar juntos de manera más efectiva y alineada”, dice el pie de uno de los videos sobre capacitaciones que difundió +BE en la plataforma. Corresponde a uno de los talleres que dictó para la compañía JR Commodities.

Más Be, en la empresa JR Comoodities

A excepción de esta referencia, en la cuenta de Instagram no hay menciones directas a sus clientes. Es decir, no figuran, por ejemplo, alusiones a National Shipping SA., la naviera proveedora de YPF incluida en la denuncia de la exlibertaria Pagano. Como contó LA NACION, según fuentes de la compañía, +BE brindó capacitaciones a gerentes y jefes de esa empresa en tres ocasiones entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Esos servicios tuvieron un costo total de $6.370.000.

Esas capacitaciones millonarias y la denuncia resultante no fueron, sin embargo, lo que llevó a Angeletti al centro del debate público. La esposa de Adorni ya había adquirido notoriedad con la difusión de una fotografía suya junto al jefe de Gabinete en Nueva York durante la Argentina Week. A partir de esa imagen, se conoció que la mujer había integrado la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos para atraer inversiones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York durante la gira por la Argentina Week

Cuando intentó justificar su participación en el periplo oficial, el funcionario afirmó que se estaba “deslomando” y que, en ese contexto, pidió a su pareja que lo acompañara. Es decir, no había motivos profesionales detrás de su incorporación a la comitiva oficial, aunque su trayectoria y experiencia laboral comenzaron, entonces, a llamar la atención pública. El impulso final se dio, de todos modos, tras la presentación judicial de Pagano.

Angeletti también está involucrada en la controversia por el aumento patrimonial de Adorni. La Justicia investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito a instancias de otra denuncia presentada por Pagano. En la mira judicial están la compra del departamento de Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y la casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.