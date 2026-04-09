La Justicia desplazó a los interventores del PJ jujeño alineados con Cristina Kirchner y nombró a un hombre de Sáenz

El juez Esteban Hansen, titular del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy, dispuso la intervención del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia, que estaba a cargo de dos hombres de confianza de Cristina Kirchner, y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz. La decisión -que el PJ nacional apelará- dejó fuera de juego a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) y Aníbal Fernández (exministro de Seguridad), que habían sido enviados a la provincia en 2023 por Alberto Fernández y avalados en el papel de interventores por la actual presiidenta del partido.

En un fallo de este jueves, al que accedió LA NACION, el juez Hansen renovó la cúpula del peronismo jujeño. “Dispóngase la intervención judicial del Partido Justicialista de este distrito, por el término de ciento ochenta (180) días, y desígnase como interventor judicial al Sr. Ricardo Guillermo Villada”, resolvió el magistrado, quien le avisó al nuevo interventor que “deberá presentar al tribunal un informe quincenal detallando el estado de avance de la normalización del partido”.

En la misma decisión judicial, Hansen anuló una resolución de los interventores Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados, con argumentos como apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño, como la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales en la provincia.

Cristina Kirchner, con los interventores del PJ jujeño que fueron desplazados, Gustavo Menéndez y Aníbal Fernández X

Entre los apartados del partido, figuraba la senadora Carolina Moisés, actual aliada del gobierno del presidente Javier Milei, nombrada vicepresidenta del Senado nacional. También estaban en esa lista de separados del partido el exdiputado provincial y extitular del PJ Rubén Rivarola, y el exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros. Tanto Moisés, como Rivarola y Jenefes se presentaron ante la Justicia para pedir el reemplazo de los interventores alineados con Cristina Kirchner.

Villada, el nuevo interventor judicial designado, fue ministro de Gobierno de Salta durante seis años, con Sáenz como gobernador. Ejerció ese cargo entre 2019 y diciembre de 2025; actualmente es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un cargo ad honorem y de neto perfil político. En Salta, tiene un partido propio, Primero Salta.

Según pudo confirmar LA NACION, Moisés propuso a Villada como interventor, en una terna que analizó el juez y que tenía también nombres alineados con Rivarola y con Jenefes. La senadora Moisés es una aliada de Sáenz en el armado peronista en el norte del país y se maneja en la Cámara alta con un bloque apartado de la bancada peronista que conduce José Mayans (Formosa).

Carolina Moisés propuso al interventor designado Camila Godoy

“Solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a participar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los interventores puestos por Cristina Kirchner y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy”, afirmó Moisés en un comunicado. “Se abre hoy una nueva oportunidad para los peronistas. Hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte”, añadió la vicepresidenta del Senado nacional.

La intervención del PJ jujeño se inició en 2023, cuando Alberto Fernández presidía el partido a nivel nacional. El argumento había sido el respaldo del partido al por entonces gobernador radical Gerardo Morales. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional (asumió a fines de 2024, medio año antes de que se confirmara su condena a prisión domiciliaria por el caso Vialidad), los interventores permanecieron en sus funciones e intentaron motorizar llamados a lecciones internas que suspendieron de manera encadenada.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del PJ nacional, presentarán una apelación contra la decisión del juez Hansen. Los referentes provinciales Leila Chaher (exdiputada nacional) y Guillermo Snopek (actual diputado nacional) son los dirigentes más importantes del PJ jujeño que están alineados con Cristina Kirchner. “Nombraron a una persona ligada a la política, que es lo peor que puede pasar”, dijo a este diario un dirigente vinculado a la conducción nacional, al opinar sobre el nuevo interventor que oficializó la Justicia jujeña.