El detalle de la votación de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados arroja varias sorpresas. Una de ellas es que seis diputados cambiaron su voto respecto de 2018. Otro dato llamativo es que, dentro del lote de los legisladores que se anticipaban indecisos o no habían manifestado su posición, hubo una leve mayoría de votos a favor.

Entre quienes cambiaron su voto figuran Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: de su abstención en 2018 pasó a fundamentar el voto negativo de su bloque, Córdoba Federal, integrado por cuatro miembros. La legisladora sostuvo que la iniciativa es inconstitucional. "No queremos que sigan muriendo más mujeres, pero hacerlo libre no es la respuesta", enfatizó.

Así como Vigo cambió su voto a "celeste", también hicieron lo propio las diputadas Sofía Brambilla (Pro-Corrientes), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Aída Ayala (UCR-Chaco) y Héctor "Tito" Stefani (Pro-Tierra del Fuego), que en 2018 votaron a favor de la legalización del aborto pero esta vez lo hicieron en contra.

Flavia Morales fue la única que había votado en contra de la legalización del aborto en 2018 y hoy votó a favor Crédito: Twitter

Tanto Brambilla y Ayala habían adelantado su decisión en los días previos a la sesión; sin embargo Reyes, quien no participó del debate por una tragedia familiar reciente -sufrió la pérdida de uno de sus hijos- pidió autorización para votar y lo hizo en contra. Stefani, por su parte, rechazó la iniciativa, descontento con el ritmo exprés que se le imprimió al debate.

Aída Ayala (UCR-Chaco) es una de las diputadas que en 2018 había votado por la legalización del aborto y ahora, en contra. Crédito: Twitter

A la inversa, hubo un solo voto negativo que se transformó en afirmativo: fue el del Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones. "Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental", aseguró Morales.

Asimismo, dentro de la veintena de indecisos y legisladores que no habían anticipado su postura antes de la sesión, se observa que hubo una leve mayoría de ellos que al final votó a favor. Entre ellos, Sebastián García De Luca, exviceministro del Interior de Mauricio Macri y la exgobernadora de Catamarca Lucila Corpacci, a quien se vio empuñando un pañuelo verde en el recinto. También votó a favor el diputado Ricardo Daives, el único santiagueño que se desmarcó del bloque que responde al gobernador Gerardo Zamora.

La diputada Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pasó de la abstención en 2018 a fundamentar el voto negativo de su bloque, con el argumento de que el proyecto es inconstitucional Crédito: Captura HCDN

En tanto, se abstuvieron finalmente el jefe del radicalismo y diputado, Alfredo Cornejo, y la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

Cornejo sostuvo que la intención del Gobierno de instalar ahora el debate sobre el aborto es oportunista, porque procura esconder los déficits de la gestión. "Creo que esta discusión debe ser tratada con una participación de la sociedad mucho más amplia. Eso se logrará, desde mi punto de vista, con la realización de una consulta popular, a partir de la cual cada ciudadano pueda expresar su opinión", sostuvo.

