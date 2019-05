Laura Di Marco: "Hasta que no se resuelva el Boca-River de Macri y Cristina,no hay posibilidad de una tercera opción" 00:40

Video

La periodista y escritora Laura Di Marco estuvo en el programa Mesa Chica , que se transmite por LN+ , y se refirió a la coyuntura política del país: desde el lanzamiento del libro de Cristina, hasta el "plan V" y la posibilidad de que Roberto Lavagna sea candidato a presidente.

En primer lugar, Di Marco se refirió a Sinceramente, el libro de la expresidenta que será presentado de manera oficial mañana en la Feria del Libro. "El libro es un emblema de Cristina", dijo. Luego, enfatizó: "El jueves es su lanzamiento de campaña".

Con respecto a la carta que el presidente Mauricio Macri envió pocos días atrás a la oposición, para que opine sobre diez puntos esenciales, la periodista opinó que la propuesta es acertada, pero tardía: "Macri accedió al consenso porque está en un momento de debilidad. Me parece positivo lo que está proponiendo Macri, pero lo propone tarde". Asimismo, dijo que de llegar a ser María Eugenia Vidal la candidata a la presidencia esto importaría un fracaso de Macri. "Si Macri accede al plan V queda como un presidente que fracasó".

Ante la consulta sobre su opinión de una candidatura presidencial de Lavagna, la escritora respondió que, si bien le parece interesante esa opción para "sanar la grieta" que divide al país, todavía no se puede analizar con demasiado detenimiento esa chance hasta tanto no se defina qué pasará con Macri y Cristina. "Hasta que no se resuelva este Boca-River... este miedo... Yo creo que de un lado el miedo a que vuelva Cristina es enorme. Creo que Cristina humilló a la sociedad argentina y una parte no se lo perdona. Hasta que esa parte no tenga en claro que no va a volver no va a estar tranquila, hay una herida emocional que provocó Cristina en la gente. Y por otro lado hay mucha resistencia a Macri, entonces esa resistencia se tiene que resolver en una elección. Hasta que eso no se resuelva, no hay posibilidad de una tercera opción".

