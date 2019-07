Lavagna explicó a los curas villeros su plan para salir de la pobreza

El obispo Carrara y el Padre Pepe recibieron a Lavagna en San Cayetano Crédito: Prensa Lavagna

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 15:55

Como parte de su campaña, Roberto Lavagna buscó hoy el contacto con la pobreza más cruda y con los "curas villeros". El precandidato presidencial por Consenso Federal se comprometió ante el padre Pepe Di Paola y otros sacerdotes barriales a mejorar la educación para formar nuevos trabajadores, a crear puestos laborales y a "poner plata en el bolsillo de la gente".

El encuentro fue en la parroquia San Cayetano, en el barrio de Liniers. Los curas villeros habían realizado el 1º de mayo último una misa para pedir a los candidatos que expliquen cómo van a disminuir la pobreza. Un vocero señaló a LA NACION que "Lavagna fue el único que recogió ese guante, porque nadie respondió". El Padre Pepe confirmó que el candidato de Consenso Federal fue el primero en responder a la convocatoria. "Ya otros candidatos se han acercado y seguramente combinaremos próximos encuentros", explicó el sacerdote.

La reunión de Lavagna con los sacerdotes de las villas y barrios populares Crédito: Prensa Lavagna

"Los curas se mostraron muy preocupados por la situación del país, pensando que las perspectivas son malas, aunque no lo dicen no confían en ninguno de los polos de la grieta", dijo el dirigente.

Lavagna y los equipos técnicos se reunieron con los curas de villas y barrios populares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para acercarles las propuestas de Consenso Federal sobre trabajo, vivienda y educación.

Estuvieron presentes el párroco de Villa Soldati Pedro Bayá Casal, y el obispo Gustavo Carrara, vicario episcopal para las villas. Por el lado de Consenso Federal, asistieron el diputado Marco Lavagna, que busca su reelección, y su compañera de lista Maia Volcovinsky.

Los curas reclamaron cloacas, seguridad, electricidad y agua a los barrios populares. Lavagna aseguró que la falta de calidad en la gestión es igual a cero y dijo que hay "obras empezadas de todo tipo quedan inconclusas, todo eso es plata que salió del presupuesto y no produce nada". Propuso rescatar el espíritu de la ley de relevamiento de asentamiento para la integración social y urbana, sancionada con el propósito de urbanizar más de 4000 barrios populares, pero que aún no está reglamentada.

Lavagna subrayó que "para nosotros el tema del trabajo es tan central como para ustedes" y añadió que "la organización de la economía popular es un segmento que habrá que impulsar, estructurar y formalizar para mejorarle la vida a la gente de las villas".

Lavagna visitó al Padre Pepe y a los curas villeros Crédito: Prensa Lavagna

El precandidato también dijo: "He empezado a pensar que hay un sector de la dirigencia argentina que no le importa en absoluto la pobreza. No veo la voluntad de intentar hacer las cosas distintas".

En ese contexto, señaló que "es primordial ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para devolverle por lo menos el 20% de lo que perdió el trabajador este año, al igual que bajar el IVA en los alimentos".

Otro de los ejes del encuentro fue la educación, especialmente volcada a formar a sectores de bajos recursos en habilidades laborales para aprovechar los futuros puestos de trabajo.