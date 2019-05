Lavagna no acepta ir a las PASO y Alternativa Federal entra en una crisis

El exministro de Economía no se sumará al PJ no kirchnerista tras el pedido de Schiaretti de resolver la candidatura en una interna Crédito: Prensa Schiaretti

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 11:54

Schiaretti ratifica la intención de que Alternativa Federal compita con candidato propio, surgido de unas PASO 00:37

Video

El peronismo no kirchnerista nucleado en Alternativa Federal (AF) entró en su mayor crisis de discusiones sin acuerdos desde su surgimiento, en septiembre del año pasado. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti le dijo anoche al precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna que si quiere ingresar en el espacio y ser ungido candidato debe competir en las elecciones primarias PASO del 11 de agosto próximo. Pero éste no aceptó, pidió seguir conversando, y el mandatario cordobés canceló ahí mismo el encuentro ampliado que se iba a hacer hoy para discutir el futuro del sector.

"La reunión quedó suspendida, pero nadie se fue de Alternativa Federal, seguimos conversando. Pero la gente de Schiaretti nos avisó anoche que no se haría la reunión por iniciativa de ellos", dijo a LA NACION un allegado a Lavagna.

Lavagna iba a formalizar hoy su ingreso a AF, pero ello quedó en suspenso. Schiaretti se reunió hoy con los otros precandidatos presidenciales de la alianza peronista no K, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, y tras la reunión difundió un video acordado con todos ellos en el cual exhortó a Lavagna, sin nombrarlo a competir en las PASO. "Para ser alternativa, los que pretendan ser candidatos deben competir en las PASO y ahí elegiremos nuestro candidato a presidente", dijo tajantemente Schiaretti.

Scioli y Tinelli

"Argentina quiere superar la grieta. Más de 50% no quiere votar un candidato o candidata que exprese la grieta", comenzó su video de 37 segundos. "Por eso Alternativa federal tiene la enorme responsabilidad, junto a otras fuerzas como el socialismo, el GEN junto a otras figuras que manifestaron su voluntad, de reconstruir un espacio de estas características como Daniel Scioli, o Marcelo Tinelli entre otros, de ser esa alternativa", prosiguió.

En el remate del mensaje, dijo que "para ello, los que pretendan ser candidatos deben competir en las PASO y ahí elegiremos nuestro candidato a presidente".

Luego de reunirse anoche con el presidente Mauricio Macri, Schiaretti se encontró anoche con Lavagna en una oficina céntrica. El exministro de Economía le dijo que quería "dejar bajo un paraguas" la discusión del método de resolución de la candidatura presidencial, porque insistió en que lo mejor es llegar a una fórmula "de consenso". Mientras tanto, expuso Lavagna, se podía avanzar en "ampliar el espacio y acordar un programa entre todos".

Incluso, Lavagna llegó a proponer la constitución de una Comisión de Acción Política que se dedique a conversar sobre si hacer una PASO o acordar un mecanismo de consenso.

Pero Schiaretti no aceptó esa propuesta y le dijo en tres oportunidades que era "muy necesario" que tras la reunión ampliada prevista para hoy "se anuncie que habrá PASO". En ese encuentro iban a con Massa, Urtubey, Pichetto y Lavagna, en un lugar y horario secreto. Pero al no ponerse de acuerdo Lavagna y Schiaretti este último la suspendió y luego fue a cenar con Massa, Urtubey y Pichetto, que volvieron a juntarse esta mañana. Durante el día seguirá habiendo encuentros para resolver estas tensiones y la mayor crisis que se abrió en el peronismo no kirchnerista.