Lavagna redobla los esfuerzos ante las dificultades para quebrar la polarización

Con la urgencia de quebrar la creciente polarización electoral, el precandidato presidencial de Consenso Federal (CF), Roberto Lavagna, redobló los esfuerzos por neutralizar la campaña de los dos grandes frentes, el macrismo y el kirchnerismo, que monopoliza la atención pública. Pedirá que en las PASO del 11 de agosto no se opte por lo menos malo, sino que haya un voto espontáneo.

"Los que no queremos elegir entre lo malo y lo peor somos los que estamos acá", dijo este miércoles Lavagna en San Juan, luego de una de sus recorridas. Tenía a su lado al precandidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey.

Replicará ese discurso en cada provincia, donde también se concentrará en hablar de economía y visitar Pymes, el sector más castigado por la recesión.

Lavagna y Urtubey participaron del encuentro "Diálogos por una Argentina Federal" organizado en la capital sanjuanina. Urtubey completó: "Estamos hartos de la vieja política, de la corrupción del Kirchnerismo y del ajuste del gobierno de Macri".

El discurso de Lavagna y de Urtubey está dirigido ahora a alentar el voto espontáneo, no especulativo, para las PASO del 11 de agosto próximo. Sus asesores aseguran que tienen una "laguna para pescar" de 40% de votantes que no aceptan el "voto útil" porque presumen que detrás del marketing electoral del Gobierno y del kirchnerismo de "correrse hacia el centro" luego volverán a sus orígenes.

En el lavagnismo lo describen así: luego de instrumentar el Ahora 12 y el control de precios por las elecciones, Macrí volvería a aumentar las tarifas y al ajuste; y el kirchnerismo regresará al el populismo y a la corrupción.

"Los votantes ya aprendieron y saben que después de las elecciones viene la realidad", dijo un asesor de Lavagna. Pero reconocen que el objetivo de romper la polarización es el más difícil de esta etapa por la atención que acapara la campaña negativa y del "miedo" con acusaciones entre las fuerzas mayoritarias.

Lavagna escribió en su cuenta de la red Twitter: "En la PASO NO elegís presidente. Tu voto fortalece a la fórmula que crees mejor para el país, para que en octubre tenga éxito. Esta PASO es virtuosa: no tenés que votar por uno pésimo, tapándote la nariz, para que no gane el peor. Votá tranquilo #ConsensoFederal #NiMacriNiCristina.

El asesor electoral del macrismo, Jaime Duran Barba, dijo hace semanas que Macri es el menos malo. "En el concurso de los menos malos, claramente ganamos", dijo el gurú ecuatoriano.

Por eso, Lavagna y Urtubey parecen haber recogido el guante. "No hay que elegir entre el pasado y el presente, que no nos gusta, y apuntar a una idea de futuro. Esa es nuestra tarea. Espero que seamos capaces de hacerla lo más eficientemente posible", dijo el precandidato presidencial de Consenso Federal en San Juan.

"El 40 por ciento no quiere votar ni de un lado ni del otro. Y del otro lado las fuerzas que juegan a la polarización tratan de hacernos creer que el 80 por ciento de la sociedad está polarizada. No está polarizada. Hay enorme cantidad de ciudadanos que buscan una alternativa y que se encuentran ante el obstáculo de los que quieren instalar la polarización", completo Lavagna.

Otra pata de la estrategia para romper la polarización es llevar un mensaje para los jóvenes. La mayoría de los menores de 30 años no conoce a Lavagna porque no tenían conciencia política cuando era ministro de Economía, entre 2002 y 2006.

Muchos identifican al gobierno de Eduardo Duhalde como parte de la crisis de 2001 porque el kirchnerismo siempre batió el parche con que Néstor Kirchner fue quien "apagó el incendio" de la crisis.

"El incendio lo apagó el gobierno de Duhalde del cual Lavagna fue el ministro de Economía. Tanto que Kirchner le ofreció a Lavagna ser vicepresidente y luego ministro para continuar con su gestión para obtener los votos de la economía de aquel plan de salida", dijo a La Nacion uno de los asesores de Lavagna.

Pero para esto el lavagnismo apelará a videos cortos, explicativos, y las explicaciones del precandidato a senador nacional por la Capital, Ramiro Marra, un youtouber financiero que llega al público joven. Marra tiene una estrecha relación con Marco Lavagna, precandidato a diputado. Ambos tendrán el apoyo explícito de Roberto Lavagna en el enfrentamiento judicial contra la lista que encabezan Julio Bárbaro para senador y Carlos Campolongo para diputado.

"Si la justicia falla en favor de la Barbaro y Campolongo, Lavagna hará campaña para la lista de Matías Tombolini jefe de gobierno, Marra y Marco Lavagna", dijo a La Nacion un allegado al exminsitro.

También habra otros actores de la juventud que llevarán el mensaje para los jóvenes, con el acento puesto en medio ambiente. Los dirigentes juveniles son Facundo Berton (27), Martin Busacca (25), Merlina Gamboa Sulliva (20), Victoria Andersen (20), Valentina Wilinsky (20) y Andres Celasco (24).

"Ellos también van a alentar el voto espontáneo, del deseo, sabemos que hay un 40 por ciento de votantes ni ni, ni Macri ni Cristina. Y no es el mismo de 2015, porque ya aprendió, que cuando le tengan que meter la mano en el bolsillo se la van a meter", dijo un allegado a Lavagna.