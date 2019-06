Lavagna y Urtubey confirman que competirán por separado

Crédito: Prensa Consenso 19

El exministro irá por Consenso 19 y el gobernador por Alternativa Federal

Si bien el peronismo no kirchnerista no terminó de entender del todo lo qué hará Sergio Massa , todos sus dirigentes percibieron que el precandidato presidencial tigrense envió una señal de inminente acuerdo con el kirchnerismo. Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey confirmaron entonces que cada uno se postulará a la presidencia en octubre próximo, por separado, y sin competir entre ellos en las PASO.

De ese modo, Lavagna será precandidato presidencial único en Consenso 19 con miras a las primarias del 11 de agosto próximo. Y Urtubey hará lo mismo en Alternativa Federal , por cuanto existen altas posibilidades de que Massa confirme que competirá dentro del kirchnerismo y de que Miguel Ángel Pichetto se anote para otro cargo en la misma lista de Urtubey. "Se está analizando si Pichetto competirá para su reelección como senador en Río Negro o en otro lugar en las listas de Alternativa", dijo a LA NACION un allegado al gobernador de Salta.

El jefe del bloque del PJ en el Senado guardó silencio, aunque sigue manteniendo su precandidatura presidencial, al menos de manera formal. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por su parte, no quiso emitir ninguna opinión y sus allegados se limitaron a decir que hoy volverá de sus vacaciones y analizará el nuevo escenario de divisiones en el peronismo no kirchnerista.

En el entorno de Lavagna había confusión respecto del documento de Massa. No sabían si estaba anticipando su salto al kirchnerismo o si dejaba una puerta abierta a competir dentro de Alternativa Federal. "Cuando ellos decidan con qué espacio van a hacer una coalición, entonces veremos", dijo a LA NACION un allegado al exministro de Economía.

Lavagna les dijo a sus colaboradores que "desde el principio dijimos: ni Macri ni Cristina" y que había que hacer hincapié en "la coherencia como rasgo que nos diferencia de otros partidos, tironeados por un espacio y el otro". El exministro aseguró que desde ahora se pondrá de relieve el programa de gobierno" y el apoyo de gran parte del peronismo sindical, los radicales disidentes, el socialismo, GEN y la sociedad civil.

"Seguimos adelante por el camino del medio, no usamos a Macri para echar a Cristina en 2015, ni a Cristina ahora para echar a Macri", dijo un hombre de la intimidad de Lavagna. No obstante dejaron un espacio para la duda sobre Massa. "Hasta que no ponga el gancho, puede desdecirse", dijo un vocero. "Nada de lo que hace o dice es claro", agregó, con ironía.

La líder de GEN ratificó su pertenencia a Consenso 19. En declaraciones radiales señaló que "el zigzagueo de Massa le ha hecho mucho daño a Alternativa Federal". Y aclaró que "hasta el último día no están cerradas las conversaciones" entre todos los peronistas no K.

En su documento de ayer, el exdiputado tigrense le cerró definitivamente la puerta a un acuerdo con el Gobierno y con Cambiemos. E hizo un gesto de acercamiento al kirchnerismo. Sin embargo, evitó definir del todo si acordará o no con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por lo cual sigue la incógnita.

El exintendente de Tigre instó a constituir las "Bases para una coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina". Acto seguido, se lo envió a Lavagna, a Urtubey, a Pichetto, a los gobernadores y a Alberto Fernández.

Por su parte, Urtubey continuó ayer con el armado partidario definitivo de Alternativa Federal en todo el país. Estará compuesto por cinco partidos nacionales: Renovador Federal, Libres del Sur, Democracia Cristiana, Unión Popular y Partido Federal. El gobernador de Salta retomará el diálogo desde mañana con Pichetto y Schiaretti, aunque no terminaba de descifrar el documento de Massa. "Siempre lo que escribe es ambiguo y confuso", les dijo a sus allegados. "Pero no nos sorprende Massa en su giro al kirchnerismo; no podemos aceptar una crítica feroz contra Macri para justificar su pase al kirchnerismo", agregó.

Si bien Lavagna buscaría un acuerdo con Urtubey y Pichetto para unificar el espacio del medio y capitalizar el electorado que deja vacante Massa, el mandatario salteño considera un "delirio" sumarse a Consenso 19 y "menos aceptar una imposición de la candidatura de Lavagna sin competir en una PASO". Y les dijo a sus allegados: "Ya está, vamos con Alternativa Federal".