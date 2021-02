"No soy mafioso, ni delincuente", fueron las palabras de Martín Báez durante el alegato por el juicio en el que es investigado junto con su padre por presunto lavado de dinero

El hijo mayor del empresario Lázaro Báez, Martín, dijo hoy desde la cárcel que su vida está "destrozada", que ya fue "socialmente condenado" y rogó ser absuelto al negar haber cometido delito alguno en la causa por supuesto lavado de dinero en la que es juzgado junto a su padre y sus tres hermanos. Se trata del juicio conocido como la ruta del dinero K, cuyo veredicto sería la semana próxima.

Báez hijo se declaró inocente en las últimas palabras del juicio que se le sigue por lavado de dinero, dijo que solo es "una persona común que trabajó en la empresa de su padre, empezando u aprendiendo".

"No soy un mafioso ni un delincuente. Soy una persona honesta, una persona común que trabajó en la empresa de su padre empezando y aprendiendo. Confío en la buena fe del tribunal, aunque estoy socialmente condenado desde todo punto de vista", declaró Báez.

El tribunal oral federal N° 2 dictará un veredicto el miércoles de la semana que viene sobre Lázaro Báez, sus hijos y el resto de los imputados, tras terminar de escuchar las últimas palabras del resto de los acusados.

Báez habló mediante una teleconferencia desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encuentra detenido. Martín Báez le dijo a los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez que espera que "después de tantos años se haya aclarado que ninguna imputación es verdadera, aunque ya no tenga reparación".

"Ruego que apliquen la ley y me absuelvan porque no he cometido ningún delito, solamente me interesan a mis hijos", afirmó.

El fiscal Abel Córdoba pidió que Lázaro Báez sea condenado a 12 años de prisión por haber lavado al menos 60 millones de dólares. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA) pidió 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.

La audiencia se abrió con las últimas palabras del contador Daniel Pérez Gadín, quien estuvo detenido en esta investigación y luego fue excarcelado por el Tribunal Oral.

Declaró que la causa "es un típico caso de lawfare financiado por los fondos buitres". Insistió en que se trató de una acusación política, y dijo que se trató de vincular con este caso a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner por parte de la oposición.

El acusado sostuvo que el grupo Austral Construcciones, propiedad de la familia Báez, "era un enorme conglomerado" que "tenía de manera directa contratadas más de 3500 personas" y que "lamentablemente a causa de toda esta farsa, pero prefiero decir causa, esa empresa desapareció".

"Hoy hay 3500, 4000, 5000 familias que se han quedado sin trabajo", agregó Pérez Gadín.

La empresa de Báez "no era una empresa de papel ni dibujada, pero un día apareció lo que no tenía que aparecer, un periodista que hoy nos queda muy claro por qué apareció, se sabe hoy, no se imagina, que era para inventar lo de la ruta del dinero K financiado por Paul Singer, en el momento en que el país se negaba a pagar a los fondos buitres. Ahí empieza todo", agregó.

"Querían demostrar que el dinero en el exterior era de Cristina y Néstor Kirchner, esto me pedían y me amenazaban con involucrar a mi familia si yo no hacía estas declaraciones", agregó.

Pérez Gadín dijo que "jamás" cometió delito y que no tuvo motivos para sospechar que los dólares transferidos al exterior por el grupo Báez provenían de algún delito, agregó al definir a la causa como "una historieta armada por medios de comunicación masivos, financiada por fondos buitre y llevada adelante por una justicia cada vez más desprestigiada"

Elaskar y Fariña

En tercer lugar, pronunció sus últimas palabras en el proceso el financista y exdueño de la financiera "SGI" Federico Elaskar, quien afirmó que "lo único" que hizo fue vender esa compañía "conforme a ley" al igual de otras personas que tuvieron negocios con el "arrepentido" del caso Leonardo Fariña.

"Tendría que haber otros imputados que están igual que yo y no los veo", sostuvo y mencionó con ironía a Bárbara Diez, la empresaria que -por ejemplo- organizó la boda de Fariña con Karina Jelinek.

Elaskar señaló que espera la absolución porque "estaba muy lejos del país" cuando ocurrieron los hechos.

Federico Elaskar

Declaró también Fabián Rossi, ex marido de Ileana Calabro, que dijo que esta causa fue una "bomba" en su vida, que arrasó con sus amistades, parientes y vida social. "Ni hablar de mi vida laboral. Mis clientes no querían verme ni de cerca. Tenía móviles en la puerta de mi casa con varios canales".

Se quejó de que no solo se falsearon hechos, sino que se le inventó un pasado. "Me inventaron un pasado que desconocía. Yo vengo de una actividad relacionada con el diseño, el marketing y me transformaron en una persona con un crecimiento patrimonial inexistente especialista en finanzas internacionales", subrayó.

"Me han inventado relaciones con personas que ni siqueira conocía, como Pérez Gadín o Báez", dijo y descargó también sus quejas sobre Leonardo Fariña que dijo que lo involucró en el caso por la compra del campo El Carrizal.

El miércoles próximo el tribunal escuchará a los imputados que restan hablar y a continuación pasará a deliberar para dictar un veredicto.

