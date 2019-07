Marcelo Yuri (abrigo oscuro), junto al precandidato a intendente Maximiliano Álvarez y sus compañeros de lista de Consenso Federal Fuente: Archivo

Marcelo Yuri es un comerciante de la zona de Avellaneda, dirigente de la Villa Tranquila de esa localidad y precandidato a concejal por Consenso Federal, el partido que a nivel nacional encabeza Roberto Lavagna. Ayer, mientras atendía en su despensa, un hombre le disparó y él -que asegura que no se trató de un robo y lo vincula con la campaña electoral- sacó un arma y comenzó un tiroteo. El agresor huyó y Yuri quedó herido en una pierna.

Según relató Yuri al canal TN, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 19.30, poco después de un mitin político con sus compañeros de la lista. "Entró un cliente no habitual, compró en la carnicería, fue a la caja, me abonó. Cuando le di el cambio, empezó a guardarlo y cuando cerré la caja y volví a mirar, vi que por arriba del mostrador me apuntaba con un arma y efectuó un disparo en el que yo caí al piso", contó el comerciante, quien agregó que la bala le impactó cerca de la rodilla derecha.

"Escuché al carnicero que gritaba y cuando me reincorporé, vi que le apuntaba al carnicero e iba a salir por una de las puertas. Y dije 'va a seguir tirando'. Y como soy legitimo usuario, tengo un arma en el negocio, extraje el arma, y le disparé pensando que iba a volver a dispararme. Yo le disparaba desde adentro y él desde afuera. Fueron bastantes disparos", continuó el relato. "Gracias a Dios no había clientes y como estaba lloviznando, no había casi gente en la calle", continuó, y agregó que vecinos que atestiguaron la escena vieron al agresor descartar el arma y subirse a una moto donde había otra persona, con quien se dio a la fuga. "No sé si quedó herido, yo me defendí", dijo Yuri.

"Para mí no fue un robo", afirmó el precandidato. "En la despensa de barrio no es gran cosa lo que robás y nunca sufrí un robo. Estoy a 10, 20 metros de donde empieza la Villa Tranquila. Nunca me robaron, me conoce todo el barrio. Nunca sufrí un hecho delictivo en el negocio", subrayó.

En ese sentido, el precandidato vinculó el episodio con su actividad política y social. "Yo vengo trabajando en lo social hace años, no pertenezco a ningún organismo municipal ni provincial, lo hago como vecino ad honorem. Y venimos dándole palo al tema de la inseguridad y del abandono social en todas las villas de Avellaneda y en los barrios humildes. Atribuyo [el ataque] a que a algún operador afectó a sus intereses que nosotros divulguemos la verdad y me pasaron la factura", expresó.

Yuri competirá en las PASO del próximo 11 de agosto como precandidato a concejal en una de las dos listas para la intendencia que tendrá Consenso Federal en Avellaneda: la de Maximiliano Álvarez de Olivera, hijo del exintendente durante cuatro períodos Baldomero "Cacho" Alvarez.

El hecho está siendo investigado por el fiscal José Orlando Hernández de la UFI N°1 de Avellaneda.