Le otorgan salidas transitorias a un sindicalista condenado por el intento de homicidio de dos fotógrafos

La jueza de ejecución penal de Neuquén Raquel Gass le otorgó salidas transitorias a Pedro Jofré Luján, un sindicalista de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) condenado a ocho años de prisión por haberles disparado a dos fotógrafos que trabajaban en la cobertura periodística de un conflicto gremial en San Martín de los Andes el 29 de julio de 2022.

Jofré Luján podrá salir de prisión una vez cada dos meses, por el lapso de 12 horas, en el que “deberá ser trasladado por un tutor hasta el domicilio y no podrá salir del mismo durante ese tiempo”, según informó el Poder Judicial de Neuquén. “Se le prohibió cualquier tipo de contacto con las víctimas y sus familiares, como así también el consumo de estupefacientes o alcohol”.

El 8 de agosto de 2023, el sindicalista fue condenado a ocho años por tres hechos de tentativa de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego. Les había disparado a los fotógrafos Federico Soto (del diario La Mañana de Neuquén y colaborador de LA NACION) y Patricio Rodríguez, a los que no alcanzó, y a una militante a la que hirió. Los trabajadores de prensa registraban una protesta gremial frente a la Municipalidad de San Martín de los Andes que derivó en un enfrentamiento entre facciones del gremio estatal.

Luego de efectuar los disparos, Jofré Luján permaneció prófugo durante unas nueve horas, hasta que se entregó en la ciudad de Neuquén, a más de 400 kilómetros del lugar de los hechos. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, afirmó tras los hechos que el agresor era un “colaborador“ de su agrupación.

“Existió una clara intención de matar a los trabajadores de prensa, a quienes les disparó a corta distancia”, declaró en aquellos días el fiscal jefe Agustín García.

Para otorgarle el beneficio de las salidas transitorias, la jueza tomó en cuenta un informe positivo para el sindicalista. “Según el informe de la Dirección de Población Judicializada, durante su detención su conducta fue muy buena, finalizó sus estudios y realizó talleres en diversos oficios”, se estableció, según informó la Justicia neuquina. La defensa del condenado había solicitado dos salidas transitorias por mes.