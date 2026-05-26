Una clienta fue a quejarse a un almacén por mala atención y tuvo una brutal pelea con la empleada

Una brutal pelea se desató en un almacén de la ciudad de Neuquén. Una clienta se acercó al establecimiento para reclamar por la mala atención que había recibido su hermana y terminó a las piñas con la cajera, lo que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando una joven ingresó al almacén y, mientras un hombre pagaba, le consultó a la cajera si otra mujer estaba en el lugar. “Buenas, ¿cómo andas? ¿Está la Gladys o no?“, preguntó. La cajera negó con la cabeza.

“Ah, porque recién vino mi hermana y dijo que la trataste medio mal”, le explicó, sobre su hermana adolescente. “¿Qué hermano?“, consultó la cajera. ”Mi hermana", aclaró la joven. “Vino a comprar unas papas recién y la trataste medio mal. La atendés mal“, le repitió enojada, mientras le mostraba la bolsa que tenía en la mano con el producto.

En paralelo, la cajera decía que no sabía quién era: “No la registro”. Fue entonces que la joven se enojó todavía más. “No me interesa. Atendé bien a la gente, mejorá la atención”, le contestó. Mientras tanto, la cajera continuaba a los gritos pidiendo que la hermana se presentara en el lugar para hablar con ella. “Igual voy a hablar con Gladys”, amenazó la joven.

“Hacé lo que quieras”, contestó la empleada. “Sí, voy a hacer lo que quiera, altanera”, señaló la joven mientras hacía gestos provocadores. Fue entonces que la cajera masculló un insulto por lo bajo mientras la mujer se iba.

“¿Qué me dijiste, la con... de tu hermana?“, dijo la joven, mientras se daba vuelta y le tiraba la bolsa de papas. Fue entonces que la cajera salió de atrás del mostrador, se acercó a la joven y la agarró de los pelos.

Las dos se enfrascaron en una fuerte pelea, donde se chocaron contra una heladera del local, tiraron mercadería, e incluso rompieron una balanza que se encontraba arriba del mostrador. El hombre que había comprado unos minutos antes intentó separarlas, aunque con poco esfuerzo, entre risas.

Una clienta fue a quejarse a un almacén por la mala atención y tuvo una brutal pelea con la empleada

Luego entró otra mujer al local, que también empezó a reírse. “Se agarraron de los pelos”, dijo el hombre, mientras la clienta y la empleada continuaban peleando. Pocos minutos después, cuando la pelea se puso muy intensa y se golpearon repetidas veces contra heladeras del local fue que el hombre y la mujer que observaban se decidieron a intervenir e intentar separarlas, mientras que pedían ayuda.

Tras varios intentos, lograron separarlas y llevarlas a diferentes partes del almacén para que no continuaran peleándose. Por el momento se desconoce si las mujeres debieron recibir atención médica o si hubo alguna denuncia presentada en la policía local.



