Entrevista a Leandro Báez, hijo de Lázaro 19:22

Video

Nacho Girón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 22:47

Es la primera vez que Leandro Báez, el más joven de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez , concede una entrevista. Llega al encuentro con Telefe Noticias seguro de lo que quiere decir: "Vengo a contar mi verdad, no tengo nada que ocultar", dice. "Estoy distanciado de Lázaro", agrega enseguida. Es una frase que dirá varias veces. "No hablo con él desde el año pasado y no lo fui a visitar a la cárcel". Sus palabras condensan un gran enojo: a su padre le dice "Lázaro", a secas. Nunca papá. A lo largo de la entrevista se refiere a él de manera fría y distante.

El empresario santacruceño está detenido en el penal federal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016 acusado del delito de lavado de dinero. En noviembre de 2018 empezó formalmente el juicio oral que deberá decidir su suerte, y en el que también están en el banquillo de los acusados sus hijos: Martín (también detenido), el propio Leandro y también Luciana y Melina. Todos señalados por ser los beneficiarios finales de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza y Panamá.

"Empecé a trabajar en la empresa cuando tenía 20 años, pero no tenía poder de decisión ni manejaba la caja. Es verdad que con el tiempo pasé a ser apoderado. Firmaba cheques y balances, pero no controlaba nada", explica Leandro ante cámara. Esa frase resume su enojo por haber quedado involucrado en una causa judicial grave, pero también concentra los pormenores de su estrategia procesal, dado que es el primer Báez que decidió declarar ante el Tribunal Oral que lo juzga.

El día que tuvo que comparecer ante los magistrados le mostraron una copia firmada de su pasaporte que se usó para abrir las cuentas en el exterior. "Sí, es mi firma -admite-. Me pidieron que la firme como firmaba un montón de cosas y no andaba preguntando mucho porque te lo pide tu familia", relata a Telefe.

No está seguro de que su padre sea inocente: "Es fuerte escuchar esa palabra, yo creo que lo va a tener que explicar él y vamos a estar todos atentos a lo que dice, porque solamente él puede saber la verdad de todo lo que pasó". Está sorprendido por el crecimiento patrimonial de su padre. Cree que es probable que la relación de su familia con los Kirchner los haya beneficiado a la hora de los negocios, pero aclara: "En cada provincia hay un Lázaro Báez. Es local, corre con ventaja".

Sobre el final de la entrevista, Leandro llora. Se angustia cuando se le consulta sobre su presente. "Ya no trabajo en Austral Construcciones, cobré mi último sueldo en 2016", cuenta. También le angustia su futuro: "Estoy preparado para que pase lo peor". Después de tomar un vaso de agua fría, entero, concluye ante las cámaras: "Ojalá que todo esto pase pronto". Mientras tanto, él y su familia se enfrentan a penas que van desde los 4 años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión.