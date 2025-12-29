Solo en Off | Sergio Massa, entre una Navidad familiar y la resistencia al gobierno libertario

La primera en dar pistas, cuando no, fue la mismísima Moria Casán, cuando en sus redes sociales dio cuenta de “la felicidad de estar todos reunidos, no usar el celular y mucho menos sacarnos fotos y subirlas”, en lo que la conductora televisiva calificó como “una maravillosa y privada Nochebuena”. Lo cierto es que el mensaje dio certeros indicios de los discretos festejos de Navidad de Sergio Massa, pariente político de “la one” y miembro de una familia que respira política en tiempos más que complicados para el peronismo.

Lejos de Pinamar, su lugar en el mundo durante los fines de año, Massa pasó la Nochebuena en compañía de su esposa, exfuncionaria y senadora bonaerense Malena Galmarini, además de otros integrantes del clan familiar como el flamante diputado nacional Sebastián Galmarini. Con Moria y su novio, Fernando Pato Galmarini (papá de Malena y Sebastián) se vieron en Navidad en su casa de Tigre, y al otro día siguieron los festejos con el cumpleaños de su suegra Marcela Durrieu, exdiputada y dirigente del Frente Renovador que fundara y encabeza el tigrense.

Entre vitel toné, asado y brindis, se habló de política. Alguno de los asistentes, según escucharon allegados a la familia, manifestó su incredulidad por la “generosidad” de varios gobernadores para con el gobierno de Javier Milei, ya que –reflexionó- “les prometen y no les dan nada, pero igual siguen votando por sus proyectos”, como el presupuesto 2026, aprobado en la noche del viernes.

El futbol, obviamente, estuvo presente en las conversaciones, aunque otro de los asistentes descartó que las desventuras judiciales del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hubieran ocupado demasiado tiempo en la tertulia compartida. Reacio a aparecer en los medios en los últimos tiempos, Massa sostiene desde su derrota electoral de noviembre de 2023 a manos de Milei un deliberado bajo perfil, que quiebra al involucrarse en temas puntuales. Según quienes lo frecuentan, desde que ayudara al gobernador Axel Kicillof a cerrar el endeudamiento provincial, Massa estuvo enfrascado en cerrar trabajos internacionales pendientes, entre ellos la Rice University de Texas. Pero la política, se sabe, es el motor principal del exministro de Economía.

Lamelas, entre las velas de Janucá y el árbol de Navidad

Activo y con alto perfil desde el primer día de su misión en el país, el embajador norteamericano Peter Lamelas estuvo cerca de las celebraciones judeo-cristianas. Días atrás, participó del encendido de velas de la festividad judía de Janucá, invitado por los dirigentes de entidades de la comunidad Claudio Epelman (Congreso Judío Latinoamericano), Osvaldo Armoza (AMIA) y Mauro Berenstein (DAIA), ceremonia íntima de la que también participó el embajador de Israel, Eyal Sela. “El embajador conoce bien los rituales, la mayoría de sus amigos de Miami pertenecen a la comunidad judía”, contaron cerca de uno de los asistentes al encuentro, al que Lamelas llegó con su esposa Stephanie.

El embajador Lamelas y su esposa, en la celebración de Janucá.

Días después, el embajador posó junto a un enorme árbol de Navidad, y propuso vías redes sociales un brindis “por la amistad entre la Argentina y los Estados Unidos”, convertido en el principal aliado político del gobierno de Javier Milei. Entre ambas celebraciones, Lamelas recibió en la sede de la embajada a distintos funcionarios, entre ellos a Karina Milei, pieza clave de la gestión libertaria.

Frigerio, decidido a evitar un nuevo Gualeguaychú

El fin de año político dejó una preocupación latente para el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio: el acuerdo entre la empresa de hidrógeno verde HIF Global y el gobierno de Uruguay para instalar una planta en Paysandú, frente a las playas de la ciudad entrerriana de Colón.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio Ricardo Pristupluk

“No estamos contra la empresa ni contra Uruguay, queremos que el emprendimiento se relocalice a 30 kilómetros de la costa para evitar la contaminación visual”, explicaron cerca del gobernador macrista, que tuvo varias reuniones con el canciller uruguayo Mario Lubetkin, e incluso una con el presidente del país vecino, Yamandú Orsi. El fantasma del conflicto por las pasteras, que tuvo a los asambleístas de Gualeguaychú movilizados durante años contra su instalación, resurgió un mes atrás, cuando decenas de vecinos de Colón se manifestaron en el Puente Internacional Artigas, que une esa ciudad entrerriana con Paysandú, en contra de la instalación de la planta. Con el aval de la Casa Rosada, Frigerio asegura que hay “buena predisposición” de todas las partes, pero no cede en el reclamo.

El embajador Nadal, un francés fan de Messi

Pasaron ya tres años, pero el recuerdo de aquella épica final de la Copa del Mundo de futbol en Qatar sigue fresca en la memoria de argentinos y franceses. Ya en la previa de un nuevo mundial –y un posible nuevo enfrentamiento-al astro argentino Lionel Messi le apareció un “fan” nacido en Francia. Se trata del embajador francés en Buenos Aires, Romain Nadal, que a modo de resumen de su tarea diplomática en el país recordó días atrás su paso por la calle Estado de Israel, en el barrio La Bajada, primera casa de Messi en Rosario.

El embajador Nadal, junto a Emmanuel Macron en su última visita a la Argentina en 2024 Cancilleria Argentina

“Fui a visitar la casa natal de Messi en Rosario y pintaron murales extraordinarios en el barrio donde nació. Fui casi en carácter de peregrinación como francés a reconocer a Messi”, le dijo el embajador al sitio web postal, sin ocultar su orgullo. ¿Será el único francés que ama al capitán del seleccionado, que tuvo un paso agridulce por el París Saint Germain? “Para nada, muchos franceses admiran a Messi y muchos niños y adolescentes franceses tienen carteles de Messi en sus habitaciones”, contesta el diplomático designado por el presidente Emmanuel Macron.

Provincias Unidas quiere acordar con Mauricio Macri

El triunfo del gobierno de Javier Milei en el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal en el Senado obligó a los demás partidos a reordenar sus prioridades. Luego de abstenerse en el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados, rechazar el blanqueo y votar divididos en el Senado, desde el espacio Provincias Unidas piensan en un futuro difícil para las terceras vías, pero con la idea de jugar un papel importante en el Congreso que viene. “No somos (Gerardo) Zamora ni los misioneros, no decimos todo que sí pero cumplimos la palabra”, afirman desde ese espacio en relación al vínculo que pretenden entablar con el oficialismo. Lejos aún de 2027 –el cordobés Juan Schiaretti sigue con chances de ser el candidato a Presidente del espacio- desde el espacio que nuclea a los gobernadores quieren dar un paso más y aliarse con el Pro.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti Provincias Unidas

“Deberían hacer un acuerdo con nosotros, sería lo más lógico”, dicen desde el espacio provincial, aunque se muestran escépticos ya que, aseguran, “los diputados le responden más a (Cristian) Ritondo que a Mauricio Macri”, presidente de Pro y cada vez más alejado de las huestes libertarias.