La oposición reclamó que el director del área de Discapacidad responda sobre supuestos audios en los que aludiría a coimas

El diputado nacional opositor Leandro Santoro (Unión por la Patria) planteó hoy en el recinto una cuestión de privilegio contra el director nacional de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, a quien le reclamó que responda si son reales unos audios que se le adjudican en los que aludiría al cobro de sobornos en el Gobierno.

“Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el director nacional de la Agencia de Discapacidad. Estamos frente a un acto verdaderamente insólito”, comenzó su exposición Santoro. “Están circulando audios supuestamente del señor Diego Spagnuolo diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de medio millón de dólares por mes justo cuando esta Cámara debería estar votando el veto de emergencia de discapacidad”, afirmó el diputado.

Santoro dijo que “la filtración de estos audios” es algo que la Cámara “debería tratar” y que tendría que “dejar de hacerse la boluda”.

“En este mismo momento quienes justifican el veto del Presidente argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, para eso ustedes tendrían que dar el ejemplo”, increpó Santoro a los diputados oficialistas.

“El señor director nacional -continuó- tendría que estar haciendo en este momento una declaración pública desmintiendo esos audios y, si hay corrupción, esta Cámara tiene que acompañar una auditoria y un saneamiento del sistema.”

“Mientras estoy diciendo esto es insólito ver cómo la bancada oficialista se hace la distraída. Tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones: decirles a los argentinos si son ciertos o falsos los audios”, dijo Santoro antes de la discusión legislativa sobre el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

También se refirió a los supuestos audios de Spagnuolo el diputado Christian Castillo (FIT): “Se filtraron audios que son un escándalo. Recaudan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo una desmentida por parte del titular de la Andis”.

Pablo Jiuliano (Democracia por Siempre) también intervino en la sesión para referirse al tema. “Necesitamos terminar con titulares como los audios del titular de la Andis reconociendo que el Gobierno pide coimas a los laboratorios. Los que dicen que vinieron a terminar con la casta les aseguró que si ordenan la Andis, como este proyecto de ley lo establecía, estos titulares no sucederían”.

Esteban Paulon (Encuentro Federal) señaló: “Estamos viviendo un jubileo de la corrupción. Ayer escuchamos algunos fragmentos de audios y hoy seguramente escucharemos algunos más, de Spagnuolo hablando de coimas, de licitaciones amainadas, empresarios muy importantes como el de la drogería Suizo Argentina. Estamos presentando una citación al plenario al doctor Spagnuolo y a Karina Milei para que vengan a explicar los audios y digan si son ciertos o no”.

Los diputados de La Libertad Avanza que participan de la sesión no se refirieron al tema.

Tampoco en el Gobierno hicieron declaraciones sobre el asunto. LA NACION intentó comunicarse con Spagnuolo, que no respondió la consulta.