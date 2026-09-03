Legislatura porteña: Pro, el PJ y los libertarios pactaron el reemplazo de Mahiques como fiscal general y otros cargos en la Ciudad

El acuerdo entre Pro, el Partido Justicialista (PJ) y La Libertad Avanza (LLA) por el reparto de cargos en organismos de la ciudad de Buenos Aires quedó sellado este jueves en la Legislatura porteña.

Con amplias mayorías, el cuerpo designó al fiscal general, Javier Martín López Zavaleta, hombre del operador judicial del macrismo Daniel Angelici; a la defensora del pueblo, María Rosa Muiños, por el peronismo; y a sus adjuntos, donde obtuvieron su tajada principalmente libertarios, pero también radicales y larretistas.

De esta manera, López Zavaleta se convirtió en el reemplazante de Juan Bautista Mahiques en el cargo de fiscal general de la Ciudad. Mahiques había abandonado ese puesto cuando fue nombrado por Javier Milei como ministro de Justicia.

La repartija que se dio durante la votación de pliegos en la Legislatura benefició principalmente a Pro y el PJ. En segundo lugar, a LLA. Y, un escalón más abajo, a la UCR y el espacio del exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Fueron arduas negociaciones hasta esta mañana”, señaló una fuente que camina a diario los pasillos de la Legislatura, en diálogo con LA NACION. Christian Gribaudo, secretario administrativo, representó hoy a Angelici en las negociaciones con Juan Manuel Olmos, pieza clave del PJ porteño. Estuvieron reunidos en Perú 160, sede del Palacio Legislativo. No hubo referentes de LLA en la reunión: “¡No nos invitaron!”, bromearon en la bancada.

Sesión especial en la Legislatura Legislatura porteña

El fiscal general López Zavaleta, propuesto por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quedó oficialmente al frente del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad. Su nombramiento cosechó 51 votos afirmativos sobre un cuerpo de 60 legisladores.

Al apoyo del bloque oficialista Vamos por Más, se sumaron LLA, la Unión Cívica Radical (UCR), Confianza y Desarrollo (donde se ubica Larreta) y la mayoría de la bancada peronista Fuerza por Buenos Aires. El acompañamiento de estos espacios al candidato macrista se explica principalmente por las designaciones que obtuvieron en la Defensoría del Pueblo.

Javier Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad Ministerio Público Fiscal CABA

En cambio, hubo seis votos negativos: dos de la izquierda y cuatro del PJ –identificados con La Cámpora–. Desde Fuerza por Buenos Aires, comandado virtualmente por Olmos, advirtieron que la línea del bloque fue de respaldo a la designación del fiscal general y de los defensores.

Tras el salto de Mahiques, exfiscal general porteño, al Ministerio de Justicia nacional, López Zavaleta ocupó de manera interina la conducción del MPF de la Ciudad. El funcionario cuenta con el respaldo de Angelici, hombre de la mesa chica del macrismo porteño pese a su pertenencia al radicalismo.

Felicitaciones Martín López Zavaleta por tu designación como Fiscal General de la Ciudad. Tu trayectoria y compromiso son fundamentales para seguir fortaleciendo la Justicia porteña. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa! — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) September 3, 2026

Los apoyos que reunió el nombramiento del defensor del pueblo y sus adjuntos –que se resolvió en una única votación– fueron más nítidos. Recibieron el aval de Pro, el PJ –ahora en su conjunto–, LLA, la UCR y Confianza y Desarrollo. En total, significaron 56 votos afirmativos. No hubo rechazos. La izquierda se limitó a abstenerse.

María Rosa Muiños, titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad desde diciembre de 2021 y esposa de Olmos, logró renovar su mandato.

El pacto se concretó después de que el kirchnerismo en el Senado aportara sus votos al Gobierno para darle acuerdo a la designación de Pablo Yadarola en la Cámara Federal. El aval de ese sector del peronismo al ascenso a camarista del juez Yadarola fue sorpresivo, ya que Cristina Kirchner lo había acusado de ser un juez del “lawfare” por su viaje a Lago Escondido.

María Rosa Muiños, defensora del pueblo Legislatura porteña

La negociación por los adjuntos

La designación de López Zavaleta y de Muiños ya estaba encaminada semanas atrás. Con su continuidad prácticamente asegurada, el eje de la negociación fueron las cinco adjuntías de la Defensoría del Pueblo.

Con el objetivo de conseguir dos defensores adjuntos, Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA y delegada de Karina Milei en la Ciudad, se embarcó en conversaciones con Angelici. El expresidente del Club Atlético Boca Juniors tiene un vínculo fluido con Darío Wasserman, marido de Ramírez y titular del Banco Nación.

Las negociaciones resultaron exitosas para LLA. El espacio logró que la Legislatura acompañe las designaciones de María Graciela Giorgione y Giselle Furcada como defensoras adjuntas, las dos candidatas auspiciadas por los libertarios.

Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici, ubicados en primera fila durante la audiencia pública para tratar la designación del defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Legislatura porteña

Con estos nombramientos, LLA desembarcó en un área donde antes no tenía influencia. “Siempre dijimos que íbamos a buscar lo que nos corresponde por nuestra representatividad en la Legislatura”, celebraron desde la bancada, en diálogo con LA NACION.

Por su parte, Carlos Palmiotti renovó su cargo de defensor adjunto con el respaldo de Angelici, que en este caso específico jugó para el radicalismo –lo que, a su vez, explica el apoyo de la UCR en las votaciones–. Silke Mayra Arndt también consiguió la renovación como adjunta, auspiciada por Pro.

Por último, Facundo Maximiliano Saez responde al sector de Larreta. Es por esto que el bloque Confianza y Desarrollo acompañó las designaciones de este jueves.

Desde el bloque de Larreta justificaron su apoyo a López Zavaleta como reemplazante de Mahiques. Dijeron que el flamante fiscal general de la Ciudad “tuvo un paso favorable durante todo el proceso” y que nunca dudaron de respaldar su designación. “Con respecto a los Defensores, tenemos uno como corresponde a nuestro peso en la Legislatura”, argumentaron.