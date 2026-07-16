Lemoine apuntó contra Villarruel por el video de Malvinas que usó para apoyar a la selección: “Egoísta y ridícula”

Ante la intención de la federación inglesa de fútbol de reclamar una sanción contra la selección argentina por la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra, Lilia Lemoine le apuntó a Victoria Villarruel por los videos que publicó de la guerra de 1982 para celebrar el pase a la final, la responsabilizó por una eventual medida que supere lo meramente económico y la calificó de “egoísta” y “ridícula”.

“Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es culpa de ella... que por hacer populismo nazionalista [sic] embarra todo”, manifestó Lemoine vía X.

El mensaje de Lemoine contra Villarruel Redes

La diputada nacional de La Libertad Avanza hace alusión a los videos que publicó la número dos del Poder Ejecutivo, primero a modo de arenga para el cruce que afrontó la Albiceleste ante Inglaterra ayer, y luego como forma de celebración.

“¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias selección argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!“, escribió Villarruel. El mensaje estuvo acompañado por imágenes de soldados marchando en las Islas Malvinas durante la guerra.

El día anterior al encuentro, la presidenta del Senado había expresado que el miércoles se iba a jugar contra “los piratas usurpadores” y había advertido que no se trataba de “un partido más”.

El Video Elegido Por Villarruel

“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!“, había indicado.

En ese marco, llegó la respuesta de Lemoine, ante la posibilidad que evalúa la FIFA de sancionar a la selección argentina por la bandera que mostraron en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta luego del épico 2 a 1 a favor con Inglaterra.

“Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis”, señaló.

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que desplegó la selección al final del partido contra Inglaterra Rebecca Blackwell - AP

“Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la selección nacional. Gorda egoísta y ridícula”, concluyó.

En las últimas horas, el propio Javier Milei se refirió a la celebración de los futbolistas y consideró que se trata de “cosas que pasan en la cancha con los jugadores” y que no forman parte del conflicto diplomático. “En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares. Lo de los jugadores es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción”, añadió en diálogo con El Observador.