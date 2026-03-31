Lemoine asumió como presidenta de la Comisión de Juicio Político para bloquear los pedidos de remoción contra Milei

Tras recibir el aplauso de sus compañeros de bloque, la diputada libertaria Lilia Lemoine, uno de los alfiles más fieles del presidente Javier Milei, asumió la presidencia de la Comisión de Juicio Político, una de las más sensibles de la Cámara de Diputados pues es la encargada de evaluar y, eventualmente, impulsar los pedidos de remoción del jefe de Estado, sus ministros y los miembros de la Corte Suprema.

La misión de Lemoine será, justamente, impedir que prosperen los proyectos para enjuiciar al presidente Milei que impulsa la oposición. En las últimas horas se presentaron otros dos proyectos en ese sentido −suman en total ocho−, pero todo indica que el oficialismo y sus aliados, que conforman la mayoría en la comisión, la mantendrán cerrada para bloquear su tratamiento.

“Tenemos el temor de que esta sea la primera y última reunión de la comisión”, sinceró el diputado Néstor Pitrola, cuyo bloque, el Frente de Izquierda, presentó hoy un pedido de enjuiciamiento contra el jefe de Estado.

Desde Unión por la Patria, sin embargo, advirtieron que aunque el oficialismo intente clausurar la comisión la oposición podría apelar al recurso del emplazamiento para activarla.

“Se necesita mayoría simple en el recinto. Hoy puede ser que no tengamos número, pero el desgobierno de Milei y los crecientes casos de corrupción se van a ocupar de que consigamos el número. Sobre todo después del caso de [Manuel] Adorni, que pasó de ser candidato estrella del oficialismo a mochila de plomo", acicateó Juan Marino.

Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados

El legislador de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ampliación de los pedidos de juicio político contra Milei: uno de ellos por la posición del gobierno argentino, encabezado por el jefe de Estado, a favor de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la segunda presentación incluyó nuevos fundamentos que, a su juicio, involucran al presidente en la causa de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA.

Difícilmente estas iniciativas prosperen, al menos por ahora: el oficialismo, con sus aliados, se aseguró la mayoría con 17 miembros: 13 propios, dos de Pro, uno de la UCR y el restante de Innovación Federal. Unión por la Patria tiene 11 representantes, Provincias Unidas dos y la Coalición Cívica, uno.

La postulación de Lemoine fue aceptada luego de que el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, la propusiera porque sus antecedentes “son de público y notorio conocimiento”. La vicepresidencia recayó en Pro (que aún no designó a su representante), mientras que la vicepresidencia segunda le correspondió a Guillermo Snopek, de Unión por la Patria.

La diputada kirchnerista Paula Penacca no se privó de lanzar sus ironías hacia la designación de Lemoine.

“Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad de la que habían nombrado anteriormente por si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación”, acicateó Penacca en alusión a la trunca designación de la exlibertaria Marcela Pagano, hoy ferviente opositora del gobierno libertario, al comienzo de la gestión de Milei.