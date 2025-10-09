Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse en Diputados y Moreau tuvo que intervenir: “Dejen de pelear”

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar un cruce en la Cámara baja, en medio de la sesión en la que se trataron el límite de uso de los DNU y el pedido del juez Mirabelli para avanzar en medidas contra José Luis Espert, entre otros temas. En esta ocasión, las parlamentarias se cruzaron en el sector de la banca de la experiodista, luego de que la legisladora ligada a Javier Milei se acercara y, tras una discusión, acusara un golpe.

Después de un intercambio de comentarios, Lemoine se dirigió con el celular en la mano y grabó a Pagano y a Lourdes Arrieta sentadas en sus respectivas bancas. Las diputadas, que tenían carteles que decían “Narcotráfico nunca más” -en respuesta al Gobierno por su frase de campaña en PBA y el caso Espert- le dijeron “ñoqui” y taparon la cámara con los papeles que estaban levantando.

“Son violentas. Me estás pegando”, recriminó Lemoine, a lo que Pagano respondió: “Sí. Dale, denunciame. Narco”. Acto seguido, la diputada de LLA agarró el cartel e intentó romperlo, pero la experiodista la detuvo, le quitó la mano y gritó: “Soltame”.

Así, Lemoine acusó un golpe en la mano y expresó: “Mirá cómo me dejaste, Marcela. Me pegaste y quedó grabado. ¿Sos boluda? Yo te saqué el cartelito. ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa. Me pegaste en cámara, pelotuda. Miren como se me pone roja la mano”.

Del otro lado, Arrieta inició una transmisión en vivo en Instagram y grabó el episodio. “Pobrecita, le tocaron la mano y dice que le pegaron. Ahí se va como una rata. Como lo que es: un parásito”, se las escucha gritar, junto con Pagano, mientras Lemoine las filmaba con su celular.

El cruce ocurrió durante la intervención de Marcela Coli, la cual fue detenida porque los gritos de las implicadas se escuchaban en todo el recinto y complicaba el intercambio. De esta manera, la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, que se encontraba al frente del debate, debió intervenir: “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.

El cruce entre Lemoine y Pagano

A pesar de haber ingresado a la Cámara baja en representación de LLA -aunque Pagano luego rompió y formó su espacio- ambas mantienen un conflictivo vínculo y no es la primera vez que se cruzan en el recinto. A finales de agosto, durante la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio una exposición y respondió preguntas, las diputadas discutieron y el episodio terminó con las dos legisladoras filmándose a los gritos, bajo el expreso pedido de Martín Menem de guardar el orden.

“Le pido a la diputada que se corra porque quiero mirarlo a Francos”, reclamó Pagano a Lemoine, mientras la legisladora cercana al presidente Javier Milei se mantenía parada frente a ella, quien pretendía comenzar con su exposición.

Ante la negativa, Pagano advirtió: “Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted interrumpe me restó tiempo”. Inmediatamente, el titular de la Cámara baja tomó intervención en el asunto y le pidió a la diputada de su bloque que tomara asiento. Sin embargo, lejos de apaciguarse los ánimos, finalizado el discurso, Lemoine volvió a pararse y comenzó a increpar a la diputada y comenzaron a filmarse entre sí. “Amenazame frente a la cámara”, la retó la experiodista a lo gritos mientras pedía que se acerque algún agente de seguridad para retirar a la legisladora.