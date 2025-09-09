Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, reconoció que su candidatura fue testimonial y dijo que no asumirá

Menos de 24 horas después de consumada la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, otro intendente peronista reconoció que su candidatura fue testimonial y adelantó que no asumirá la banca por la que fue votado en la elección provincial.

Se trata del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien encabezó la lista de concejales para entrar al Consejo Deliberante del mencionado municipio, que forma parte de la primera sección electoral.

Entrevistado el lunes por la noche en la señal TN, Nardini comunicó su decisión ante la consulta de si asumiría en el cargo. “No, obviamente que no”, respondió tajante y explicó que su puesto en la lista era para “defender la gestión” en el municipio.

Axel Kicillof junto al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini

“¿Cuál es la filosofía detrás de ser testimonial?“, le repreguntó el periodista Diego Sehinkman. ”No hay ninguna filosofía. Nosotros trabajamos todos los días. En la elección de 2023 sacamos el 60% de los votos. Terminó la elección y no es que me guardo, o no estoy. Uno anda todo el tiempo recorriendo, resolviendo los problemas, recibiéndolos. Y nosotros le explicamos a la gente que salíamos a defender la gestión de Malvinas, que, como otros distritos, es vulnerada por el Gobierno“, respondió Nardini.

Tras ello, se le preguntó puntualmente: “¿Qué pensás de estar en la boleta y no asumir?“. El exministro de Infraestructura bonaerense evitó responder: ”Tenés un montón de legisladores nacionales que la gente ha votado y no saben ni quiénes son. Hay una diputada que se la pasa hablando de cómo solucionar el país, pero vive en Malvinas y no la conoce nadie". “Pero ellos ocupan su banca”, le achacaron en la mesa.

“La gente no es tonta, sabe lo que está. Acá lo que buscó a través de Fuerza Patria es ponerle un freno a todos los derechos que se vienen vulnerando y a las políticas que no son empáticas, que pensaban, lamentablemente, que iban a ser de otra manera. Ese voto de confianza que puso en 2023, a candidatos no testimoniales, o gente que no venía de la política, no se ve correspondido con el accionar del Gobierno”, aseveró el jefe municipal de 45 años.

Leonardo Nardini cuando juró como ministro de Infraestructura provincial, cargó que mantuvo entre 2021 y 2023 Santiago Hafford - La Nación

En ese sentido, mencionaron los rumores que giraron en torno a la candidatura porteña de Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre quien se especula que no asumirá el cargo en la legislatura de CABA. “No se sabe si va a asumir”, espetó Nardini, quien, en cambio, defendió la candidatura testimonial de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario: “En su caso, estuvo aclarada la situación con el electorado desde el primer momento”.

“Trabajamos mucho para, obviamente, conseguir un resultado (...) Tenemos la experiencia en el Estado de llevar adelante y resolver un montón de problemas todos los días que no se ven, porque se ve solo lo que no llegamos a resolver en alguna oportunidad. Y eso es lo que terminó primando en el territorio de los intendentes e intendentas”, reflexionó Nardini.

Desde que se conocieron las listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dilema de las llamadas candidaturas testimoniales fue uno de los puntos que mayores críticas cosecho, y uno de los pocos temas en el que coincidieron tanto Javier Milei como Cristina Kirchner.

La expresidenta le dijo a sus candidatos que no iba a tolerar testimoniales y que si se postulan, debían asumir. Lo propio le señaló la hermana del Presidente, Karina Milei, a los suyos, aunque desde la Casa Rosada advierten que un pedido del jefe de Estado al candidato electo –para designarlo en un cargo ejecutivo– podría ser una excepción justificada de la regla.

Kicillof junto al ministro Gabriel Katopodis (cabeza de lista en la primera sección) y la vicegobernadora Verónica Magario (de la tercera) Nicolas Aboaf

Semanas atrás, se supo que tanto Magario (electa diputada provincial por la tercera sección electoral), como Gabriel Katopodis (electo senador provincial por la primera sección), no iban a asumir en sus bancas, y que solo sirvieron como estrategia política para intentar asegurar la victoria del peronismo, captar la mayor cantidad de votos y detener el avance de la oposición. La vice de Kicillof lo explicó en una entrevista.

El caso de Nardini es similar al de otros 23 intendentes que se postularon para territorializar la elección y no perder el control local. Algunos de estos nombres son Mario Seco, en Ensenada; Juan José Mussi, en Berazategui y Fabian Cagliardi, de Berisso.

Si bien las candidaturas testimoniales no son ilegales, la Justicia sí ha ratificado -a nivel nacional- que al incurrir en esta práctica, se estaría ante una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”.

La alianza Fuerza Patria –que aglutinó al kirchnerismo, al kicillofismo y al Frente Renovador de Sergio Massa– llevó en sus listas a 17 intendentes. Somos Buenos Aires –con sectores de la UCR, del peronismo no kirchnerista, de la Coalición Cívica y del Pro disidente–, a cuatro, y Frente La Libertad Avanza, a dos.