Magario reaccionó a las críticas de Máximo Kirchner y habló del furcio de Milei en Junín

Este martes llegó la respuesta del gobierno bonaerense a Máximo Kirchner, quien había cuestionado la gestión de Axel Kicillof en la Provincia. En ese marco, la vicegobernadores del distrito, Verónica Magario, aseguró que es el presupuesto “que más invierte en obra pública” y también se refirió al furcio del presidente Javier Milei en su discurso en Junín, en el que dijo al referirse al kirchnerismo: “Les estamos afanando los choreos”.

Las declaraciones de la segunda de Kicillof llegan luego de que el diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner -con prisión domiciliaria- cuestionara la supuesta falta de inversión en el municipio de Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza, una de las dirigentes más importantes de La Cámpora.

“Yo no juzgo los dichos de los demás. Creo que todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país [en referencia a Milei] y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”, introdujo Magario en respuesta al dirigente del kirchnerismo. A pesar de la boleta de unidad de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, todavía hay rispideces entre los allegados a Kicillof y los camporistas por las candidaturas y la gestión.

Al hablar de las inversiones, Magario aseguró: “Quilmes ha recibido mucha inversión, como Lanús, La Matanza, Avellaneda, todos los distritos de la primera y la tercera [sección]. Yo estoy en la Provincia y soy parte del conurbano bonaerense, más industrial, porque la verdad es que si hay alguna característica que tiene esta provincia es que es industrial en sus trece millones de habitantes”.

En diálogo con Radio Futurock, luego de decir que el de Kicillof es de “los gobiernos que más invierte en obra pública” tras el ajuste en esa área por parte del gobierno nacional, Magario pidió no “desviar la atención” ni ponerla “en las cosas que no tienen prioridad”, en un mensaje que pareció dirigido a Máximo Kirchner.

“Milei es el que destroza a los discapacitados, universidades, tenemos que focalizar las cosas porque si no, entramos en la discusión de una inversión más o una inversión menos. ¿Queremos un país para nuestros hijos, con trabajo, con docentes? Pongamos el foco donde hay que ponerlo, que es votar en contra de Milei, por eso hay una boleta que es la de Fuerza Patria", pidió la vicegobernadora.

Máximo Kirchner, de campaña junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Máximo Kirchner, en el marco de la inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes, apuntó durante su discurso contra la gestión provincial. “Qué linda está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador ponga la misma plata que pone en La Plata en Quilmes. Me va a encantar porque Quilmes lo necesita”, expresó el diputado durante el evento, que ocurrió tres semanas atrás pero se viralizó en los últimos días.

El comentario y la respuesta de Magario se dieron en medio de una fuerte crisis interna dentro del peronismo, donde la relación entre Kicillof y el kirchnerismo sigue crujiendo. Tal como informó LA NACION, desde las filas del gobernador hay intereses de romper lazos para armar un proyecto más amplio y que incluya a gobernadores de otros signos políticos para crear un frente “anti-Milei”.

Por su parte, Máximo Kirchner, al igual que Sergio Massa, también prioriza lo que sucederá en Diputados desde el 10 de diciembre. Este medio publicó que hay rumores de que podría retomar la jefatura del bloque peronista, a la que renunció en medio del gobierno de Alberto Fernández.

“Pasó todos los límites”

En otro tramo de la entrevista, Magario se refirió al furcio de Milei durante un acto de la campaña de La Libertad Avanza en Junín. En su discurso, el Presidente criticó fuertemente al kirchnerismo y evitó referirse directamente a los audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en donde se hablan de presuntas coimas.

Desde el público, una persona lo interrumpió al criticar la corrupción que pesa sobre los gobiernos kirchneristas. “Chorros hijos de p...”, gritó el seguidor libertario. Milei se percató de la expresión del hombre y agregó: “Por eso, están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Fue tras ello que Magario indicó: “Me genera bronca porque tocaron a los discapacitados, soy hermana de un discapacitado. Creo que esto pasó todos los límites. A Milei no le duele que un jubilado se muera de hambre”.