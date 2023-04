Leopoldo Moreau: “La gente en la calle me dice ‘si Cristina Kirchner no es candidata voy a votar a Milei’”

escuchar

Los desfavorables índices de la economía aceleran los tiempos de la campaña electoral. Después de que Alberto Fernández anunciara que no buscará la reelección, la expectativa aumenta en torno al próximo evento con Cristina Kirchner como principal oradora: ¿será candidata? El diputado nacional Leopoldo Moreau consideró que es la única que potencialmente podría cosechar los votos necesarios, al tiempo que marcó un paralelismo entre la vicepresidenta y el dirigente libertario, Javier Milei.

“ En la calle me paran y me dicen: ‘Leopoldo, si no es Cristina, voy a votar a [Javier] Milei’. Y vos te quedás frío, porque pensás, ¿qué tienen que ver Cristina con Milei? Y sí, tienen que ver”, apuntó Moreau, en en una entrevista radial con La 990. “La candidatura de Cristina es más disruptiva que la de Milei, porque él habla de la casta política en general, además habla pavadas y es un mano chanta, pero canaliza una bronca”, argumentó.

Y siguió: “Cristina no habla de todas esas cosas y la gente sabe que se enfrenta a los poderes reales, que no es la casta política. Ella está en condiciones de reconstruir el partido democrático, de plantear un escenario de acuerdo político para discutir qué hacemos con la deuda externa en la Argentina, que es el principal problema del país”.

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau Camila Godoy - Télam

En este contexto, Moreau insistió en que “Cristina tiene que ser candidata”. “Y no porque es la que representa mejor al Frente de Todos, sin dudas”, dijo, y siguió el parlamentario: “No hay ningún candidato en el Frente de Todos que se acerque en competitividad electoral al a Cristina. Además, Cristina tiene que ser candidata porque necesitamos una estadista para salir de esta crisis, y la sociedad lo sabe”.

Crisis en el Gobierno

En su entrevista radial, Moreau reflexionó acerca de la situación económica que atraviesa al país, y -en línea con el discurso del Presidente- señaló como responsables a los economistas afines a la oposición. “Los Cavallo de hoy se llaman Prat-Gay, Lacunza, Sandleris. Se llama Cambiemos, y están haciendo todo lo que pueden para hacer estallar la economía para tratar de dar un golpe económico y derrumbar al Gobierno antes de terminar su mandato ”, consideró, y enfatizó: “Porque fundamentalmente a partir de esa situación están en condiciones de llevar adelante el ajuste que quieren, pero tratando que la responsabilidad de ese ajuste caiga en este gobierno”.

Frente a qué puede hacer el Palacio de Hacienda que hoy conduce Sergio Massa para revertir las variables de la economía, Moreau dijo: “El Estado ha quedado con herramientas muy débiles, aunque se está librando una batalla muy fuerte, El Estado hizo un gran esfuerzo fiscal durante la pandemia, la guerra, la sequía”.

No obstante, el parlamentario del Frente de Todos contó que siente “una situación de ambivalencia” por el gobierno de Alberto Fernández. “Es un gobierno que en algunos casos supo enfrentar lo que tuvo que enfrentar, como la pandemia, de eso no tengo ninguna duda, pero también tengo la sensación de que el Gobierno no entendió que había que enfrentar el poder real”.

Y remarcó: “Me parece que había que enfrentar a esos poderes y no se hizo a tiempo. El Presidente y el resto de la dirigencia deberían haber escuchado más a Cristina, es la única dirigente que intenta el diálogo”.

LA NACION

Temas Elecciones 2023